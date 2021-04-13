Мейджор – член семьи Джозефа Байдена, который недавно вернулся в Белый дом. Однако, привыкание к новым условиям далось ему тяжело и он несколько раз укусил незнакомцев.

Джозеф Байден сказал, что считает Мейджора хорошим мальчиком. Однако отметил: у того есть небольшие проблемы с адаптацией к своему новому окружению.

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Мейджор пройдет дополнительный тренинг, который должен помочь ему адаптироваться к жизни в Белом доме. Частное обучение за пределами Белого дома будет происходить в районе Вашингтона. Ожидается, что оно продлится несколько недель.

Президент Джо Байден публично защитил Мейджора, заявив, что его собака защищает себя и приспосабливается ко многим незнакомых людей на территории вокруг Белого дома.

85% людей в Белом доме любят его. Он только облизывает их и виляет хвостом. Но .. я осознаю, что некоторые, по понятным причинам, боятся собак в принципе,

– добавил президент.



Байден публично защитил Мейджора / Фото с инстаграма drbiden

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

В феврале, выступая на телевизионном шоу, первая леди Джилл Байден рассказала, что пытается помочь собакам адаптироваться. Это одна из ее постоянных хлопот, но пока собакам тяжело. "Гулять они выходят на Южной поляне, где на них смотрит множество людей", – сказала она

Предыдущий инцидент с Мейджором

В начале марта Мейджор укусил охранника. Тогда обеих собак забрали из Белого дома и отвезли в дом Байден.

Через две недели собаки вернулись в резиденцию. Они прошли дополнительное обучение и курс адаптации.

Впрочем, вскоре Мейджор вновь проявил агрессию и укусил другого рабочего – садовника Службы национальных парков США.

По словам жены президента Джилл Байден, прежде чем потерпевший вернулся к работе, его на всякий случай осмотрел медработник.



Джилл Байден и собаки на прогулке / Скриншот с видео NBCNews

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