Мейджор – член родини Джозефа Байдена, який нещодавно повернувся до Білого дому. Однак, звикання до нових умов далося йому важко і він декілька разів вкусив незнайомців.

Джозеф Байден сказав, що вважає Мейджора хорошим хлопчиком. Проте зазначив: той має невеликі проблеми з адаптацією до свого нового оточення.

Дізнайтеся Чи є у домашніх тварин погані звички: що говорить зоопсихолог

Чому вівчарку відправлять на спецтренування

Мейджор пройде додатковий тренінг, який повинен допомогти йому адаптуватися до життя в Білому домі. Приватне навчання за межами Білого дому відбуватиметься у районі Вашингтона. Очікується, що воно триватиме кілька тижнів.

Президент Джо Байден публічно захистив Мейджора, заявивши, що його собака захищає себе і пристосовується до багатьох незнайомих людей на території навколо Білого дому.

85% людей в Білому домі люблять його. Він тільки облизує їх і виляє хвостом. Але .. я усвідомлюю, що деякі, зі зрозумілих причин, бояться собак в принципі,

– додав президент.



Байден публічно захистив Мейджора / Фото з інстаграму drbiden

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

У лютому, виступаючи на телевізійному шоу, перша леді Джилл Байден розповіла, що намагається допомогти собакам адаптуватися. Це один з її постійних клопотів, але поки собакам важко. "Гуляти вони виходять на Південній галявині, де на них дивиться безліч людей", – сказала вона

Попередній інцидент з Мейджором

На початку березня Мейджор вкусив охоронця. Тоді обох собак забрали з Білого дому й відвезли в будинок Байденів.

За два тижні собаки повернулися до резиденції. Вони пройшли додаткове навчання та курс адаптації.

Втім невдовзі Мейджор знову виявив агресію і вкусив іншого робітника – садівника Служби національних парків США.

За словами дружини президента Джилл Байден, перш ніж потерпілий повернувся до роботи, його про всяк випадок оглянув медпрацівник.



Джилл Байден і собаки на прогулянці / Скриншот з відео NBCNews

Вівчарки у Білому домі: головне