Вівчарку Байдена Мейджора віддадуть на перевиховання
Мейджор – член родини Джозефа Байдена, який нещодавно повернувся до Білого дому. Однак, звикання до нових умов далося йому важко і він декілька разів вкусив незнайомців.
Джерело:NBCNews
Джозеф Байден сказав, що вважає Мейджора хорошим хлопчиком. Проте зазначив: той має невеликі проблеми з адаптацією до свого нового оточення.
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Чому вівчарку відправлять на спецтренування
Мейджор пройде додатковий тренінг, який повинен допомогти йому адаптуватися до життя в Білому домі. Приватне навчання за межами Білого дому відбуватиметься у районі Вашингтона. Очікується, що воно триватиме кілька тижнів.
Президент Джо Байден публічно захистив Мейджора, заявивши, що його собака захищає себе і пристосовується до багатьох незнайомих людей на території навколо Білого дому.
85% людей в Білому домі люблять його. Він тільки облизує їх і виляє хвостом. Але .. я усвідомлюю, що деякі, зі зрозумілих причин, бояться собак в принципі,
– додав президент.
Байден публічно захистив Мейджора / Фото з інстаграму drbiden
У лютому, виступаючи на телевізійному шоу, перша леді Джилл Байден розповіла, що намагається допомогти собакам адаптуватися. Це один з її постійних клопотів, але поки собакам важко. "Гуляти вони виходять на Південній галявині, де на них дивиться безліч людей", – сказала вона
Попередній інцидент з Мейджором
- На початку березня Мейджор вкусив охоронця. Тоді обох собак забрали з Білого дому й відвезли в будинок Байденів.
- За два тижні собаки повернулися до резиденції. Вони пройшли додаткове навчання та курс адаптації.
- Втім невдовзі Мейджор знову виявив агресію і вкусив іншого робітника – садівника Служби національних парків США.
- За словами дружини президента Джилл Байден, перш ніж потерпілий повернувся до роботи, його про всяк випадок оглянув медпрацівник.
Джилл Байден і собаки на прогулянці / Скриншот з відео NBCNews
Вівчарки у Білому домі: головне
- Вівчарки Чемп та Мейджор приєдналися до сім'ї Байденів у Білому домі у січні 2021 року. Мейджор став першим собакою з притулку, який оселився в резиденції президента.
- Мейджора взяли з притулку в листопаді 2018 року.
- Чемп жив там і раніше, коли Байден був віце-президентом за Барака Обами.
- Традиції тримати вихованців в Білому домі вже більше ста років. Вона переривалася лише на час президентства Дональда Трампа.
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