Собака породы йоркширский терьер Смоки была любимицей солдат и надежной помощницей своего хозяина, капрала Уильяма Вилла. Узнайте невероятную историю собаки, которая и сама дослужилась до звания капрала, а также помогала лечить военных.

Смоки была крошечной и весила менее 2 килограмм. Однако это не помешало ей стать одной из самых знаменитых военных собак Второй мировой войны.

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История Смоки



Смоки – крошечная собака, которая стала героиней войны / Фото thevintagenews.com

В феврале 1944 года собаку нашел американский солдат. Песик был в заброшенной лисьей норе в джунглях Новой Гвинеи, грязный и голодный.

Сначала солдаты думали, что Смоки принадлежала японцам. Но когда собачку доставили в ближайший лагерь для военнопленных, выяснили – животное не знает команд ни на английском, ни на японском.

У солдата собаку выкупил капрал из Огайо по имени Уильям Винн. В течение следующих 2 лет Смоки находилась со своим владельцем в Тихоокеанском театре военных действий.

Капрал купил собаку за 2 австралийских фунта (около 6 долларов). Мужчина не пожалел денег, несмотря на то, что песик был слишком маленьким – его невозможно даже было воспринимать серьезно. Старый владелец еще и постриг собачку как попало, чтобы она не мучилась от жары. Такая "прическа" не добавляла йоркширскому терьеру красоты.

Собака принимала участие в 12 воздушных и морских операциях. Часто Смоки долго сидела в солдатском рюкзаке под огнем. Собачка пережила не менее 150 воздушных атак и сумела выжить. Смоки даже прыгала с парашютом с высоты более 9 километров.

Хозяин собаки капрал Винн назвал Смоки "Ангелом с лисьей норы" после того, как животное удивительным образом почувствовало начало атаки японских камикадзе. Тогда собака спасла жизнь Винну и еще 8 его товарищам.

Героиня весом 2 килограмма

Однажды Смоки помогла сэкономить труд 250 рабочих аэродрома. Нужно было копать новую траншею для прокладки кабеля. Чтобы это сделать, необходимо было переместить 40 боевых самолетов.

Но рабочим удалось найти закопанную узкую трубу, через которую можно было бы пропустить кабель. Тогда на помощь пришла Смоки. Кабель привязали к ошейнику и хозяин начал звать собаку на другом конце трубы. Крошечная собачка не побоялась проползти сквозь этот длинный туннель с привязанным проводом.



Смоки помогла проложить кабель / Фото thevintagenews.com

Винн рассказывал, что в тот день собачка получила две награды: "большой кусок мяса и кусочек бессмертия".

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Вскоре после покупки Смоки капрал Винн попал в госпиталь в Новой Гвинее с лихорадкой. Друзья привели собаку, чтобы она смогла навестить хозяина. Медсестрам очень понравилась Смоки и они попросили взять ее с собой в обход. Собаку начали приводить к другим пациентам, а вечером она возвращалась к хозяину и спала с ним.

Первая в мире лечебная собака



Собака служила в госпитале, помогая восстанавливать физическое и психическое здоровье солдат / Фото thevintagenews.com

Смоки считают первой профессиональной собакой, которая занималась пэт-терапией. Собачка сопровождала медсестер, когда те ходили к раненым. Она развлекала солдат, показывая им всевозможные трюки. Смоки работала в течение 12 лет, во время и после Второй мировой войны.

Они все улыбались, все любили ее, – рассказывал хозяин собаки.

6 памятников маленькой собаке

В США в честь Смоки установили 6 памятников. Спасательный отряд Yorkshire Terrier National Rescue ежегодно награждает специальной "премией Смоки" собак-спасателей, что лучше всего проявили себя в текущем году.

Смоки была на войне вполне законно – ее включили в состав 26-го разведывательного авиаполка пятой Армии ВВС США. Собака не просто служила – она сумела дослужиться до звания капрала!

Смоки прожила 14 лет и умерла в 1957-м. Собаку похоронили в коробке для патронов 30-калибра времен Второй мировой войны.



Памятник Смоки в натуральную величину / Фото thevintagenews.com

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В свое время о Смоки писали газеты и журналы. Смоки стала настолько популярной, что американцы начали жертвовать своих собак госпиталям и больницам – чтобы те тоже способствовали физическому и нравственному выздоровлению военных.