Вот уже 42 года в Университете Дрейка в штате Айова выбирают самого красивого бульдога года. В этом году победу получила спасательная собачка Миртл Мэй.

В 2021 году за титул самого красивого бульдога соревновалась 21 собачка. Предварительно все участники прошли интернет-отбор из более 120 претендентов.

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Что это за конкурс и почему его проводят

Конкурс среди бульдогов проходит в американском Университете Дрейка. Дело в том, что символ этого учебного заведения – именно бульдог. "Портрет" этой собачки также используется в символике спортивных команд университета. Соревнования среди бульдогов – хорошая и неизменная традиция в университете.



Конкурс в Университете Дрейка проводят уже 42 года подряд / Фото Olivia Sun / The Register

Ежегодно в Айову съезжаются четвероногие конкурсанты из всего США. Чтобы побороться за право называться первым красавцем среди бульдогов, кандидаты сначала должны пройти предварительный отбор через интернет-голосование.

Каждый из бульдогов проходил дефиле со своим хозяином, а также показывал свой особый номер на конкурсе талантов.



Дефиле счастливых бульдогов / Фото Olivia Sun / The Register

В прошлом году из-за пандемии конкурс проводили только онлайн. Все желающие могли зарегистрироваться и отдать свой голос за любимого бульдога.

Миртл – особенная

Победила в этом году бульдожка Миртл Мэй. Она принадлежит выпускницы факультета права Университета Дрейка Уитни Богданской. Уитни воспитывает Миртл с 2020 года. Миртл 5 лет, и ее забрали из приюта. Собачка иногда имеет приступы эпилепсии, поэтому требует особого ухода от своих владельцев. Бульдожка работает спасательницей.

В своем номере талантов Миртл Мэй выбивала футбольный мяч. Одна из его сторон была намазана арахисовой пастой. Это изрядно заинтересовало Миртл и она изо всех сил толкала мяч и таки бросила его в футбольную сетку. Поэтому получила свое лакомство.



Миртл показывала футбольные финты / Фото Olivia Sun / The Register

Участники и зрители прямой трансляции выбрали еще одного победителя – обладателя приза зрительских симпатий – Porterhouse People's Choice. Им стал Самсон Джеймсон Бронсон.

В 2020 году победителем конкурса стал Халк из штата Айова.