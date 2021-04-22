Бездомная собака в Сербии подходила к людям и будто что-то у них просила. Оказалось, что щенкам этой собаки срочно нужна помощь.

Бездомная собака подходила к людям и будто просила у них о помощи. Животному действительно была нужна помощь людей: ее малыши застряли в бетонной трубе.

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Мама-собака просила людей о помощи / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

На улице было много снега и холодно, поэтому щенки могли замерзнуть. К счастью, им на помощь пришли волонтеры местного приюта для собак.



Щенки сидели в бетонной трубе / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

Трое щенков сидели в трубе и отказывались выходить. Их пробовали выманить едой и позвать, но они совсем не реагировали. Спасатели пытались достать их с обеих сторон трубы, но все попытки были тщетными. Кроме того, спасателям приходилось держать маму, ведь она волновалась за детей и мешала попыткам спасения.



Малышей едва достали из трубы / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

В конце концов малышей смогли достать с помощью веника на длинной ручке. Маму-собаку и ее детей привезли в собачий приют в общине Младеновац, Сербия.



Дружная семья, которую спасли / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

Собаки нуждаются в особой заботе, а также в постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina® .



Собачки в приюте / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac

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Мама-собака и ее щенки оказались очень ласковыми и ручными. Через 3 месяца малыши подросли и стали очень красивыми, а еще – чрезвычайно похожими на свою маму. Всем 4 собакам удалось найти свой дом и любящих хозяев.



Щенки выросли похожими на маму / Фото Dog Rescue Shelter Mladenovac