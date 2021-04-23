Іграшок для собак не буває забагато, це зрозуміло. А як щодо корисних пристосувань, які не просто розважать улюбленця, а ще і вбережуть від дощу чи небезпеки?

Пропонуємо ознайомитися зі списком з 5 класних речей для собаки. Впевнені, що якась із них вам точно сподобається.

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Вікно-ілюмінатор в паркан

У песика, який живе у будинку з парканом, є багато важливих справ за його межами. Чотирилапому потрібно проводжати поглядом незнайомців, гавкати на котів, зустрічати знайомих з радісним вереском. Інколи він навіть може, як Хатіко, проривати окопи, щоб дістатися за паркан.

Втамувати його цікавість може прозоре вікно-ілюмінатор – це скляне чи пластикове вікно-півсфера.



Ілюмінатор для собаки / Фото з pikabu

Коштує такий ілюмінатор 300 – 600 гривень. У наборі до нього одразу ж надсилають саморізи і гайки. Залишається лише замовити і проробити дірку в паркані.

Ремінь безпеки

В авто завжди потрібно пристібати ремені безпеки. Якщо ж собака їде в авто разом з вами, її також потрібно убезпечити на випадок аварії. Якщо спеціальної переноски у нього немає чи з якихось причин вам хочеться, щоб песик вільно перебував у салоні, варто його причепити.

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Для цього існують різні види ременів: зіп-лайни, упряжки чи бустери. Усе залежить від розміру, темпераменту і породи вашого собаки. А також від салону авто. Такий, як на зображенні нижче, орієнтовно коштує 90 гривень.



Упряжка, яка кріпиться до основного ременя безпеки на сидінні / Фото з Aliexpress

Ґрати на вікно автомобіля

Ще один ґаджет для авто: складна решітка, яка встановлюється в напіввідкритому вікні автомобіля.

Собаці не доведеться терпіти спеку в салоні, якщо господар вийшов з авто. Водночас він не зможе легковажно покинути транспорт для дослідження околиць. Ціна такого пристосування 250 – 300 гривень.



Захисні ґрати для авто / Фото з Aliexpress

Миска для охолодження води

Прохолодна питна вода краще втамовує спрагу, ніж тепла. Компанія Frosty Bowl виробляє миски з гелевим наповнювачем для охолодження питної води протягом 14 годин.



Миска, яка охолоджує воду / Фото з Aliexpress

Повідець з парасолькою

Коли надворі йде тепла літня злива, одягати костюм на собаку зовсім не хочеться. Але і не хочеться, щоб він змовк та промерз на протязі. Альтернатива – маленька (чи велика, залежно від породи) парасолька, яка причіпляється до повідця.



Господареві доведеться тримати одразу дві парасольки, але воно того вартує / Фото з Aliexpress

Коштує такий повідець від 550 гривень.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.