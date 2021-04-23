Игрушек для собак не бывает много, это понятно. А как насчет полезных приспособлений, которые не просто развлекут любимца, но и уберегут от дождя или опасности?

Предлагаем ознакомиться со списком из 5 классных вещей для собаки. Уверены, что какая-то из них вам точно понравится.

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Окно-иллюминатор в забор

У собачки, которая живет в доме с забором, есть много важных дел за его пределами. Четвероногому нужно провожать взглядом незнакомцев, лаять на кошек, встречать знакомых с радостным визгом. Иногда он даже может, как Хатико, прорывать окопы, чтобы добраться за забор.

Утолить его любопытство может прозрачное окно-иллюминатор – это стеклянное или пластиковое окно-полусфера.



Иллюминатор для собаки / Фото с pikabu

Стоит такой иллюминатор 300 – 600 гривен. В наборе к нему сразу же присылают саморезы и гайки. Остается только заказать и проделать дырку в заборе.

Ремень безопасности

В авто всегда нужно пристегивать ремни безопасности. Если же собака едет в авто вместе с вами, ее также нужно обезопасить на случай аварии. Если специальной переноски у нее нет или по каким-то причинам вам хочется, чтобы собака свободно находилась в салоне, стоит ее прицепить.

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Для этого существуют различные виды ремней: зип-лайны, упряжки или бустеры. Все зависит от размера, характера и породы вашей собаки. А также от салона авто. Такой, как на картинке ниже, ориентировочно стоит 90 гривен.

Упряжка, которая крепится к основному ремню безопасности на сиденье / Фото с Aliexpress

Решетка на окна автомобиля

Еще один гаджет для авто: складная решетка, которая устанавливается в полуоткрытом окне автомобиля.

Собаке не придется терпеть жару в салоне, если хозяин вышел из авто. В то же время она не сможет легкомысленно покинуть транспорт для исследования окрестностей. Цена такого приспособления 250 – 300 гривен.



Защитные решетки для автомобилей / Фото с Aliexpress

Миска для охлаждения воды

Прохладная питьевая вода лучше утоляет жажду, чем тепла. Компания Frosty Bowl производит миски с гелевым наполнителем для охлаждения питьевой воды в течение 14 часов.



Миска, которая охлаждает воду / Фото с Aliexpress

Поводок с зонтиком

Когда на улице идет теплый летний ливень, одевать костюм на собаку совсем не хочется. Но и не хочется, чтобы он замолчал и промерз на сквозняке. Альтернатива – маленький (или большой, в зависимости от породы) зонтик, который цепляется к поводку.



Хозяину придется держать сразу два зонтика, но оно того стоит / Фото с Aliexpress

Стоит такой поводок от 550 гривен.

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.