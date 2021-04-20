10 классных и полезных игрушек для собаки
Собаки нуждаются в активности, играх и в чем-то, что можно грызть. Чтобы в пасти любимца не оказались любимые туфли и мебель, хозяевам необходимо не забывать пополнять "игрушечный арсенал" собаки.
Источник:Vyboroved
Предлагаем подборку классных и полезных игрушек для собак, которые развлекут и вашего четвероногого, и вас. В списке есть игрушки для чистки зубов, апорта и обычные текстильные.
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Апортировочные игрушки для собак
Команда "апорт" означает, что собака должна взять какой-то предмет и принести его хозяину. Для такой тренировки или игры используются апортировочные снаряды, которые подбираются по весу собаки.
Мячик Liker с магнитами
Небольшой мячик из вспененной резины висит на канатике с магнитом. Материал мяча мягкий, но очень прочный, не травмирует пасть собаки во время игры. Канат не скользит в руках и помогает далеко забрасывать игрушку. С этим мячом можно играть не только на улице, но и дома. Он мягкий, поэтому ничего не разобьет и не будет сильно шуметь, падая на пол.
Магниты вшиты для удобства хозяина / e-zoo
Собака прямо во время игры чистит зубы, полностью вонзая их в мяч. Яркая расцветка не даст потеряться изделию ни зимой в снегу, ни летом в траве. Игрушка не тонет, а грязь с нее отмывается обычной водой. Магнитная система позволяет прикрепить мяч к верхней одежде владельца для тренировки концентрации внимания питомца.
Достоинства:
- два магнита в комплекте;
- функциональность;
- абсолютная безопасность;
- подходит как для больших, так и для маленьких собак;
- высокая прочность.
Недостатки:
- сразу же покрывается следами от зубов.
Beeztees "Кура"
Так сказать, классическая классика среди игрушек. Латексная игрушка в виде курицы с пищалкой — мягкая и имеет удобный для собак разных пород размер. Курица далеко и легко забрасывается в качестве апорта. Пищалка срабатывает при сжатии и подбадривает животное во время игры. Игрушка выдерживает самое агрессивное обращение, не боится растягиваний, сильных укусов, и трепать ее можно сколько угодно.
Одна из самых популярных игрушек для собак / Vyboroved
Достоинства:
- прочная;
- удобно брать на прогулку;
- легкая;
- без неприятного запаха;
- рифленая поверхность.
Недостатки:
- со временем перестает работать пищалка.
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Гантель для собак Zogoflex Qwizl L
В эту прочную игрушку можно вставлять лакомство для привлечения питомца. Игрушка не тонет в воде, поэтому может использоваться даже на водоемах. Благодаря оранжевой расцветке ее видно издалека.
Достоинства:
- отсутствие токсичных веществ в пластике;
- не травмирует пасть;
- устойчива к прокусам;
- яркая;
- удобная.
Недостатки:
- сильная бойцовская собака быстро ее разгрызет.
Внутрь можно положить лакомство / Vyboroved
Doog The sticks Elwood
Стильная и интересная игрушка для различных игр с собакой, в том числе на воде, имитирует деревяшку. При этом она безопасна, легко моется и долго не теряет свой внешний вид.
На игрушке есть флуоресцентные браслеты, которые помогают найти ее даже в сумерках. У палки удобная длина, ее легко кидать. В воде The sticks Elwood не тонет.
Каждая из палочек имеет свой стильный дизайн / amazon.com
Достоинства:
- дизайн;
- удобная веревка;
- качественная термопластичная резина;
- хорошо держится на воде.
Недостатки:
- собака может отгрызть выступающие детали.
Лучшие мягкие и текстильные игрушки для собак
Щенкам нужна любимая игрушка, с которой можно не только играть, но и спать. Текстиль можно часто стирать, да и собаки очень любят трепать такие вещи.
Trixie "Еж"
Милый текстильный ежик позволит собаке реализовать свой охотничий инстинкт. Его форма продумана с учетом строения челюсти животного. С ежиком питомец может не только играть, но и спать на нем. В игрушку встроена пищалка, которая срабатывает только при активном нажатии. Сделан еж из качественного плюша, который выдерживает многократные стирки и активное использование.
Достоинства:
- экологичный материал;
- износостойкость;
- допускается машинная стирка.
Недостатки:
- долго сохнет после стирки.
Ушки и нос ежика надежно пришиты, поэтому собака ничего не откусит.
Еж годиться и в роли подушки / Vyboroved
Канатный мячик для собак Doglike
Канатный мяч с длинной веревкой снимает нервное напряжение у собаки, очищает зубы и массирует десны. Его можно использовать для разных занятий: апортирования, тренировок, перетягивания.
Мяч выпускается в нескольких размерах и подбирается в соответствии с породой собаки. Изделие хорошо переносит машинную стирку, а вот при активном трепании на ней появляются торчащие нитки.
Канат подбирают индивидуально по породе и размеру собаки / zoo.shopik
Достоинства:
- снимает зубной налет и камень;
- гипоаллергенность;
- высокая прочность;
- есть разные диаметры шара.
Недостатки:
- быстро пачкается.
Подробнее: https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-igrushki-dlya-sobak
Фрисби для собак Triol "Белка-летяга"
Плюшевая белка летает благодаря специальному кольцу. Ее можно перетягивать, использовать при дрессировке и апортировании, а также просто для активных игр с собакой.
Животное может грызть игрушку, развивая челюсть, трепать ее и приносить в зубах. Белка очень износостойкая и выдерживает любые игры. Реалистичная зверушка пробуждает в собаке охотничий инстинкт и привлекает ее внимание.
Белка-фрисби / Vyboroved
Достоинства:
- забавный дизайн;
- хорошее качество изготовления.
Недостатки:
- быстро пачкается кольцо.
Лучшие игрушки для чистки зубов
Такие изделия обеспечивают гигиену пасти собаки и при этом служат ей игрушкой. Рекомендуется выбирать товар только известных брендов, так как некачественное изделие может оказаться опасным для здоровья домашнего любимца.
Гантель для собак Nobby охлаждающая
Охлаждающую гантель из плотной резины можно заполнить водой и заморозить. Это позволит облегчить период прорезывания зубов у щенка. Игрушка изготовлена из нетоксичных материалов, но ее нельзя оставлять животному на съедение. Она очень мягкая, не травмирует пасть и хорошо очищает зубы, при этом устойчива к сильным укусам.
Достоинства:
- качественное исполнение;
- прочность;
- не тонет в воде;
- легкое мытье.
Недостатки:
- сложно достать пробку.
Гантель можно наполнить водой / 4lapy
Ferplast игрушка-кость GOODB Helix
Исключительно безопасная игрушка даже при случайном проглатывании не нанесет никакого вреда. При контакте с желудочным соком материал превратиться в желе, поэтому игрушечную кость безопасно давать даже маленьким щенкам. Но все-таки рекомендуется не позволять животному полностью съедать игрушку.
Кость не стоит давать собаке полностью
Косточки ароматизированы и имеют 4 вкуса: злаки, курица, говядина и ветчина. Они полностью удовлетворяют потребность питомца в жевании и даже успокаивают его.
Достоинства:
- биоразлагаемый, безопасный и съедобный материал;
- гигиеническая функция очистки, плюс массаж десен;
- несколько вкусов на выбор.
Недостатки:
- быстро съедается.
Кольцо для собак Puller
Тренажер для челюстей собак может использоваться для дрессировки, плавания и перетягивания, максимально эффективно тренируя хватку. Кольцо довольно толстое и мягкое, поэтому не доставляет животному дискомфортных ощущений. Снаряд легкий: даже при длительных тренировках не устает ни собака, ни ее хозяин.
Кольцо подбирается под размер и породу собаки / shinshilka.ua
Достоинства:
- удобство использования;
- есть углубление для лучшего хвата;
- антистрессовое действие;
- отсутствие запаха;
- плавучесть.
Недостатки:
- пористый материал сложно отмывать.
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