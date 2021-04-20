Собаки нуждаются в активности, играх и в чем-то, что можно грызть. Чтобы в пасти любимца не оказались любимые туфли и мебель, хозяевам необходимо не забывать пополнять "игрушечный арсенал" собаки.

Предлагаем подборку классных и полезных игрушек для собак, которые развлекут и вашего четвероногого, и вас. В списке есть игрушки для чистки зубов, апорта и обычные текстильные.

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Апортировочные игрушки для собак

Команда "апорт" означает, что собака должна взять какой-то предмет и принести его хозяину. Для такой тренировки или игры используются апортировочные снаряды, которые подбираются по весу собаки.

Мячик Liker с магнитами

Небольшой мячик из вспененной резины висит на канатике с магнитом. Материал мяча мягкий, но очень прочный, не травмирует пасть собаки во время игры. Канат не скользит в руках и помогает далеко забрасывать игрушку. С этим мячом можно играть не только на улице, но и дома. Он мягкий, поэтому ничего не разобьет и не будет сильно шуметь, падая на пол.



Магниты вшиты для удобства хозяина / e-zoo

Собака прямо во время игры чистит зубы, полностью вонзая их в мяч. Яркая расцветка не даст потеряться изделию ни зимой в снегу, ни летом в траве. Игрушка не тонет, а грязь с нее отмывается обычной водой. Магнитная система позволяет прикрепить мяч к верхней одежде владельца для тренировки концентрации внимания питомца.

Достоинства:

два магнита в комплекте;

функциональность;

абсолютная безопасность;

подходит как для больших, так и для маленьких собак;

высокая прочность.

Недостатки:

сразу же покрывается следами от зубов.​

Собаки нуждаются в особой заботе, а также постоянном внимании, времени и терпении. Но все усилия непременно будут вознаграждены преданной и искренней дружбой. Качественно заботиться о своем любимце поможет Purina®.

Beeztees "Кура"

Так сказать, классическая классика среди игрушек. Латексная игрушка в виде курицы с пищалкой — мягкая и имеет удобный для собак разных пород размер. Курица далеко и легко забрасывается в качестве апорта. Пищалка срабатывает при сжатии и подбадривает животное во время игры. Игрушка выдерживает самое агрессивное обращение, не боится растягиваний, сильных укусов, и трепать ее можно сколько угодно.



Одна из самых популярных игрушек для собак / Vyboroved

Достоинства:

прочная;

удобно брать на прогулку;

легкая;

без неприятного запаха;

рифленая поверхность.

Недостатки:

со временем перестает работать пищалка.

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Гантель для собак Zogoflex Qwizl L

В эту прочную игрушку можно вставлять лакомство для привлечения питомца. Игрушка не тонет в воде, поэтому может использоваться даже на водоемах. Благодаря оранжевой расцветке ее видно издалека.

Достоинства:

отсутствие токсичных веществ в пластике;

не травмирует пасть;

устойчива к прокусам;

яркая;

удобная.

Недостатки:

сильная бойцовская собака быстро ее разгрызет.



Внутрь можно положить лакомство / Vyboroved

Doog The sticks Elwood

Стильная и интересная игрушка для различных игр с собакой, в том числе на воде, имитирует деревяшку. При этом она безопасна, легко моется и долго не теряет свой внешний вид.

На игрушке есть флуоресцентные браслеты, которые помогают найти ее даже в сумерках. У палки удобная длина, ее легко кидать. В воде The sticks Elwood не тонет.



Каждая из палочек имеет свой стильный дизайн / amazon.com

Достоинства:

дизайн;

удобная веревка;

качественная термопластичная резина;

хорошо держится на воде.

Недостатки:

собака может отгрызть выступающие детали.

Лучшие мягкие и текстильные игрушки для собак

Щенкам нужна любимая игрушка, с которой можно не только играть, но и спать. Текстиль можно часто стирать, да и собаки очень любят трепать такие вещи.

Trixie "Еж"

Милый текстильный ежик позволит собаке реализовать свой охотничий инстинкт. Его форма продумана с учетом строения челюсти животного. С ежиком питомец может не только играть, но и спать на нем. В игрушку встроена пищалка, которая срабатывает только при активном нажатии. Сделан еж из качественного плюша, который выдерживает многократные стирки и активное использование.

Достоинства:

экологичный материал;

износостойкость;

допускается машинная стирка.

Недостатки:

долго сохнет после стирки.

Ушки и нос ежика надежно пришиты, поэтому собака ничего не откусит.



Еж годиться и в роли подушки / Vyboroved

Канатный мячик для собак Doglike

Канатный мяч с длинной веревкой снимает нервное напряжение у собаки, очищает зубы и массирует десны. Его можно использовать для разных занятий: апортирования, тренировок, перетягивания.

Мяч выпускается в нескольких размерах и подбирается в соответствии с породой собаки. Изделие хорошо переносит машинную стирку, а вот при активном трепании на ней появляются торчащие нитки.



Канат подбирают индивидуально по породе и размеру собаки / zoo.shopik

Достоинства:

снимает зубной налет и камень;

гипоаллергенность;

высокая прочность;

есть разные диаметры шара.

Недостатки:

быстро пачкается.

Подробнее: https://vyboroved.ru/reyting/luchshie-igrushki-dlya-sobak

Фрисби для собак Triol "Белка-летяга"

Плюшевая белка летает благодаря специальному кольцу. Ее можно перетягивать, использовать при дрессировке и апортировании, а также просто для активных игр с собакой.

Животное может грызть игрушку, развивая челюсть, трепать ее и приносить в зубах. Белка очень износостойкая и выдерживает любые игры. Реалистичная зверушка пробуждает в собаке охотничий инстинкт и привлекает ее внимание.



Белка-фрисби / Vyboroved

Достоинства:

забавный дизайн;

хорошее качество изготовления.

Недостатки:

быстро пачкается кольцо.

Лучшие игрушки для чистки зубов

Такие изделия обеспечивают гигиену пасти собаки и при этом служат ей игрушкой. Рекомендуется выбирать товар только известных брендов, так как некачественное изделие может оказаться опасным для здоровья домашнего любимца.

Гантель для собак Nobby охлаждающая