Собаки потребують активності, ігор і чогось, що можна гризти. Аби у пащі улюбленця не опинилися улюблені туфлі та меблі, господарям необхідно не забувати поповнювати "іграшковий арсенал" собаки.

Пропонуємо підбірку класних і корисних іграшок для собак, які розважать і вашого чотирилапого, і вас. У списку є іграшки для чистки зубів, апортувальні і звичайні текстильні.

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Іграшки для апорту

Команда "апорт" означає, що собака повинен взяти якийсь предмет і принести його хазяїну. Для такого тренування або гри використовуються апортувальні снаряди, які підбираються за вагою собаки.

М'ячик Liker з магнітами

Невеликий м'ячик зі спіненої ґуми висить на канаті з магнітом. Матеріал м'яча м'який, але дуже міцний, не травмує пащу собаки під час гри. Канат не ковзає в руках і допомагає далеко закидати іграшку. З цим м'ячем можна грати не тільки на вулиці, але і вдома. Він м'який, тому нічого не розіб'є і не буде сильно шуміти, падаючи на підлогу.



Магніти вшиті для зручності хазяїна / e-zoo

Собака прямо під час гри чистить зуби, повністю впиваючись ними в м'яч. Яскраве забарвлення не дасть загубитися іграшці ні взимку в снігу, ні влітку в траві. Іграшка не тоне, а бруд з неї відмивається звичайною водою. Магнітна система дозволяє прикріпити м'яч до верхнього одягу власника для тренування концентрації уваги вихованця.

Переваги:

два магніти в комплекті;

функціональність;

абсолютна безпека;

підходить як для великих, так і для маленьких собак;

висока міцність.

Недоліки:

одразу ж покривається слідами від зубів.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.

Beeztees "Кура"

Так би мовити, класична класика серед іграшок. Латексна іграшка у вигляді курки з пищалкою – м'яка і має зручний для собак різних порід розмір. Курка далеко і легко закидається в якості апорту. Пищалка спрацьовує при стисненні і підбадьорює тварину під час гри. Іграшка витримує агресивне поводження, не боїться розтягування, сильних укусів, і тріпати її можна скільки завгодно.



Одна з найпопулярніших іграшок для собак / Vyboroved

Переваги:

міцна;

зручно брати на прогулянку;

легка;

без неприємного запаху;

рифлена поверхня.

Недоліки:

згодом перестає працювати пищалка.

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Гантель для собак Zogoflex Qwizl L

У цю міцну іграшку можна вставляти ласощі для привернення уваги вихованця. Іграшка не тоне у воді, тому може використовуватися навіть на водоймах. Завдяки помаранчевому забарвленню її видно здалеку.

Переваги:

відсутність токсичних речовин в пластиці;

не травмує пащу;

стійка до прокусів;

яскрава;

зручна.

Недоліки:

сильний бійцівський собака швидко її розгризе.

Всередину можна покласти ласощі / Vyboroved

Doog The sticks Elwood

Стильна і цікава іграшка для різних ігор з собакою, зокрема і на воді, що імітує палицю. При цьому вона безпечна, легко миється і довго не втрачає свій зовнішній вигляд.

На іграшці є флуоресцентні браслети, які допомагають знайти її навіть в сутінках. У палиці зручна довжина, її легко кидати. У воді The sticks Elwood не тоне.

Кожна з паличок має свій стильний дизайн / amazon.com

Переваги:

дизайн;

зручна мотузка;

якісна термопластична ґума;

добре тримається на воді.

Недоліки:

собака може відгризти дрібні деталі.

М'які і текстильні іграшки для собак

Цуценятам потрібна улюблена іграшка, з якою можна не тільки грати, але і спати. Текстиль можна часто прати, та й собаки дуже люблять тріпати такі речі.

Trixie "Їжак"

Милий текстильний їжачок дозволить собаці реалізувати свій мисливський інстинкт. Його форма продумана з урахуванням будови щелепи тварини. З їжачком улюбленець може не тільки грати, але і спати на ньому. В іграшку вбудована пищалка, яка спрацьовує тільки при активному натисканні. Зроблений їжак з якісного плюшу, який витримує багаторазові прання і активне використання.

Переваги:

екологічний матеріал;

зносостійкість;

можна прати в машинці.

Недоліки:

довго сохне після прання.

Вушка і ніс їжачка надійно пришиті, тому собака нічого не відкусить.

Їжак годиться і в ролі подушки / Vyboroved

Канатний м'ячик для собак Doglike

Канатний м'яч з довгою мотузкою знімає нервове напруження у собаки, очищає зуби і масажує ясна. Його можна використовувати для різних занять: апорту, тренувань, перетягування.

М'яч випускається в декількох розмірах і підбирається відповідно до породи собаки. Виріб добре переносить прання у машинці, а ось при активному смиканні на ньому починають стирчати нитки.

Канат підбирають індивідуально за породою і розміром собаки / zoo.shopik

Переваги:

знімає зубний наліт і камінь;

гіпоалергенність;

висока міцність;

є різні діаметри кулі.

Недоліки:

швидко брудниться.

Фрісбі для собак Triol "Білка-летяга"

Плюшева білка літає завдяки спеціальному кільцю. Її можна перетягувати, використовувати при дресируванні і апорті, а також просто для активних ігор з собакою.

Тварина може гризти іграшку, розвиваючи щелепу, тріпати її і приносити в зубах. Білка дуже зносостійка і витримує будь-які ігри. Реалістичне звірятко пробуджує в собаці мисливський інстинкт і привертає її увагу.

Білка-фрісбі / Vyboroved

Переваги:

кумедний дизайн;

хороша якість виготовлення.

Недоліки:

швидко брудниться кільце.

Іграшки для чищення зубів

Такі вироби забезпечують гігієну пащі собаки і при цьому служать їй іграшкою. Рекомендується вибирати товар тільки відомих брендів, бо неякісний виріб може виявитися небезпечним для здоров'я домашнього улюбленця.

Гантель для собак Nobby з ефектом охолодження

Охолоджувальну гантель з щільної ґуми можна заповнити водою і заморозити. Це дозволить полегшити період прорізування зубів у цуценяти. Іграшка виготовлена ​​з нетоксичних матеріалів, але її не можна залишати тварині на поживу. Вона дуже м'яка, не травмує пащу і добре очищає зуби, при цьому стійка до сильних укусів.

Переваги:

якість;

міцність;

не тоне у воді;

легке миття.

Недоліки:

складно дістати пробку.