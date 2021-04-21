Путешествия с домашними любимцами на авто является обычным явлением. В отпуск, на природу или просто к ветеринару собаки стали активными "пользователями" частного транспорта.

Поэтому приходится брать животное с собой в салон машины. Какого бы веса, породы и характера не был ваш любимец, необходимо позаботиться о его безопасности.

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Законодательные нормы о перевозке

Условия и правила перевозки домашних животных автомобильным транспортом в Украине нормированы в постановлении Кабмина "Об утверждении Правил транспортировки животных" от 16 ноября 2011 года.

В основном здесь описаны правила перевозки домашних животных, таких как лошади или свиньи. Впрочем, и для кошек, собак и птиц также есть определенный свод правил:

Как позволяют перевозить домашних животных:

мелких животных в корзинах, сумках со сплошным дном,

птиц в клетках,

собак в намордниках при наличии поводка, при условии, что животное не загрязняет салон и вещи пассажиров и располагается на полу,

при наличии подстилки – на сиденье (при перевозке в такси).

В действующих правилах дорожного движения нет отдельных требований к перевозке домашних животных. Конечно, речь не идет об использовании лошадей или других животных как гужевого транспорта. Об этом в ПДД есть целый раздел. Впрочем, перевозку домашних животных внутри транспорта ПДД не регулируют.

Важно понимать: хозяина животного, возможно, и не оштрафуют за ненадлежащую перевозку кота или собаки. Однако нужно заботиться об их и также собственной безопасности.



Как указано в постановлении, собака может находиться на сиденье при наличии подстилки / Фото с Unsplash

Нашей задачей является помогать домашним животным жить дольше, счастливее и здоровой жизнью благодаря правильному питанию и уходу. Специалисты Purina® понимают и разделяют сильное чувство любви и уважения, которые испытывают владельцы домашних любимцев. Выбрать лучшую пищу для своих любимцев можно здесь.

Безопасная перевозка собак

Средства для перевозки должны покрывать две цели:

чтобы водитель не отвлекался на животное и оно не оказалась на передних сиденьях,

чтобы защитить животное от аварии – должным образом фиксировать ее и избежать травм.

Проанализировав качество, надежность и безопасность наиболее распространенных средств для перевозки, специалисты составили список более и менее безопасных.

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Виды перевозок для собак

Упряжка

Это жилет из ремешков на шее и за передними лапами с основной опорой на груди. Они соединяются с ремнем безопасности автомобиля. Специалисты обращают внимание, что ремень должен проходить через точку крепления жгута на спине собаки. Удлинители, которые соединяют жгуты с гнездами безопасности, должны быть надежно закреплены.

Ни в коем случае упряжка не должна крепиться к обычному ошейнику.



Упряжка прикреплена к костюмчикам собак / Фото с Pinterest

Молния zip-line

Подобный вариант – молния zip-line – ремень проходит стенкой заднего сиденья или верхом салона и крепится к неподвижным частям. Трос, соединяющий ремень с упряжкой, дает возможность собаке свободно чувствовать себя на заднем сиденье. И в случае аварии он не допустит ударов о переднее сиденье и внутри салона.



Зиплайн, который прикреплен к верху авто / Фото с Pinterest

Бустер

Еще одним популярным способом, к которому все же есть замечания, является сиденье-бустер. Оно предназначено, чтобы поднять собаку. Так она может выглядывать в окно. Такой вариант, по мнению специалистов, имеет высокий риск выброса животного вследствие аварии через окно или травмирования осколками.



Бустер напоминает корзину / Фото с Pinterest

Контейнер, ящик, вольер

Наиболее безопасным решением для перевозки собаки является специальный контейнер или ящик, крепления которого соединяются с ремнями безопасности или фиксируются с помощью стяжек.

Идеально, когда в машине есть возможность разместить такой ящик в багажной зоне или отсеке, где животное будет чувствовать себя свободно и одновременно никому не будет мешать.

Типы таких перевозок отличаются по материалу, размерам, дизайну и весу.

Контейнеры для перевозки собак / Фото с Petcage, Pinterest, Petmarket

Тестирование различных способов перевозки собак в авто: смотрите видео

Помните о безопасности перевозки животного, выбирайте надежные способы, чтобы предотвратить травмирование вашего любимца.