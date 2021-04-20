Зоозащитное движение UAnimals и хозяева чудо-собаки по кличке Чапати проводят уроки человечности для тех, кто хочет помогать животным, но боится. Узнайте, как рассказать людям о проблемах бездомных животных?

Некоторые люди хотели бы помогать бездомным животным, однако боятся и не знают, с чего начать. На помощь им приходят уроки добра от собаки-путешественницы Чапати и движения UAnimals.

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Историю Чапати знают во многих странах / Фото @travelingchapati

Кто такая Чапати Привет! Я Чапати и прежде жила на улицах индийского города Кочи. Когда мне было меньше месяца, я потеряла свою маму и братьев. Выжить самостоятельно? Шансов у меня почти не было. К тому же большинство индийцев чураются уличных собак, называют нас "париями". Страшно представить, что бы со мной было, если бы я не встретила их – украинскую семью, которая подарила мне дом.

Будущие хозяева собаки путешествовали по Индии и нашли беззащитного щенка. Малыш не выжил бы без их помощи. Решение взять собаку с улицы и путешествовать с ней по Азии было непростым – но семья Кристины и Евгения Масаловых справились с проблемами. Теперь Чапати живет в Киеве и время от времени путешествует с ними. Хозяева делятся, что их миссия – рассказать миру о ценности собак с улицы и вдохновить людей помогать бездомным животным.

Чапати имеет собственный инстаграм

Чапати и UAnimals будут вместе учить людей, как помогать бездомным животным. Ведь многие хотели бы приобщиться, но не считают себя достаточно компетентным или не знают, с чего начать. Часто люди думают, что их финансовое положение не позволит им заниматься благотворительностью.

Итак, как разговаривать с людьми, чтобы они захотели помогать животным:

Главное – помочь человеку сдвинуться с мертвой точки. Провоцируйте! Не оставляйте ему другого выбора! Важно, чтобы человек действительно понял: если он не спасет животное, то его не спасет ничто. Секрет прост – заставьте их поверить в собственные силы. И дальше все пойдет как по маслу: они уже не будут бояться спасать щенков, которые тонут в четырехметровый яме, не станут колебаться, когда увидят потерянную собаку, и сразу же заберут домой, накормить и отогреть, пока не найдутся хозяева. Не все люди готовы подарить животным семейное тепло, не все готовы брать на передержку бездомных, но они могут помогать другими способами. Просто расскажите им об этих способах. Подсуньте объявления из местных приютов, для которых даже старое тряпье и любая копейка важны. Постоянно и активно намекайте, что вас мучает жажда летом – рано или поздно они догадаются: помочь бездомным животным можно даже обычной водой. Подтолкните людей к мысли, что для помощи животным можно использовать свою профессию. Фотограф может время от времени выделять день для волонтерских фотосессий. Маркетологу под силу помочь зоозащитным организациям с коммуникацией. Поэт может написать стихотворение, чтобы вдохновить других, а человек любой профессии может просто периодически выезжать в приюты и помогать руками, которых там так не хватает. Главное – фантазировать и тогда идеи появятся. А еще попробуйте убедить людей, что даже самая маленькая сумма имеет значение.

Полноценный рацион – залог хорошего самочувствия наших четвероногих друзей. Выбирайте сбалансированные корма Purina, чтобы ваш любимец всегда оставался здоровым и счастливым.

Хозяева Чапати приводят такой пример: когда щенка нашли в Индии, малышу понадобилась ветеринарная клиника. Заведение было государственным, и прием обошелся всего 2 гривны. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь перечислять небольшие суммы. 10 или 100 гривен могут спасти чью-то жизнь.

Чапати-путешественница

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