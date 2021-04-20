Популярная собака-путешественник Чапати подготовила сюрприз для украинцев
Зоозащитное движение UAnimals и хозяева чудо-собаки по кличке Чапати проводят уроки человечности для тех, кто хочет помогать животным, но боится. Узнайте, как рассказать людям о проблемах бездомных животных?
Источник:UAnimals
Некоторые люди хотели бы помогать бездомным животным, однако боятся и не знают, с чего начать. На помощь им приходят уроки добра от собаки-путешественницы Чапати и движения UAnimals.
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Историю Чапати знают во многих странах / Фото @travelingchapati
Кто такая ЧапатиПривет! Я Чапати и прежде жила на улицах индийского города Кочи. Когда мне было меньше месяца, я потеряла свою маму и братьев. Выжить самостоятельно? Шансов у меня почти не было. К тому же большинство индийцев чураются уличных собак, называют нас "париями". Страшно представить, что бы со мной было, если бы я не встретила их – украинскую семью, которая подарила мне дом.
Будущие хозяева собаки путешествовали по Индии и нашли беззащитного щенка. Малыш не выжил бы без их помощи. Решение взять собаку с улицы и путешествовать с ней по Азии было непростым – но семья Кристины и Евгения Масаловых справились с проблемами. Теперь Чапати живет в Киеве и время от времени путешествует с ними. Хозяева делятся, что их миссия – рассказать миру о ценности собак с улицы и вдохновить людей помогать бездомным животным.
Чапати имеет собственный инстаграм
Чапати и UAnimals будут вместе учить людей, как помогать бездомным животным. Ведь многие хотели бы приобщиться, но не считают себя достаточно компетентным или не знают, с чего начать. Часто люди думают, что их финансовое положение не позволит им заниматься благотворительностью.
Итак, как разговаривать с людьми, чтобы они захотели помогать животным:
- Главное – помочь человеку сдвинуться с мертвой точки. Провоцируйте! Не оставляйте ему другого выбора! Важно, чтобы человек действительно понял: если он не спасет животное, то его не спасет ничто.
- Секрет прост – заставьте их поверить в собственные силы. И дальше все пойдет как по маслу: они уже не будут бояться спасать щенков, которые тонут в четырехметровый яме, не станут колебаться, когда увидят потерянную собаку, и сразу же заберут домой, накормить и отогреть, пока не найдутся хозяева.
- Не все люди готовы подарить животным семейное тепло, не все готовы брать на передержку бездомных, но они могут помогать другими способами. Просто расскажите им об этих способах.
- Подсуньте объявления из местных приютов, для которых даже старое тряпье и любая копейка важны.
- Постоянно и активно намекайте, что вас мучает жажда летом – рано или поздно они догадаются: помочь бездомным животным можно даже обычной водой.
- Подтолкните людей к мысли, что для помощи животным можно использовать свою профессию. Фотограф может время от времени выделять день для волонтерских фотосессий. Маркетологу под силу помочь зоозащитным организациям с коммуникацией. Поэт может написать стихотворение, чтобы вдохновить других, а человек любой профессии может просто периодически выезжать в приюты и помогать руками, которых там так не хватает. Главное – фантазировать и тогда идеи появятся.
- А еще попробуйте убедить людей, что даже самая маленькая сумма имеет значение.
Хозяева Чапати приводят такой пример: когда щенка нашли в Индии, малышу понадобилась ветеринарная клиника. Заведение было государственным, и прием обошелся всего 2 гривны. Поэтому не стесняйтесь и не бойтесь перечислять небольшие суммы. 10 или 100 гривен могут спасти чью-то жизнь.
Чапати-путешественница
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Организаторы кампании утверждают, что лучше помочь 1 животному, чем не помочь никому. Не переставайте учить людей вокруг себя и вдохновлять своим примером.
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