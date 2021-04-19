Фильмы о животных являются одними из самых чувственных и подходят для просмотра всей семьей. Ленты о собаках показывают настоящую дружбу, полное взаимопонимание и безусловную любовь.

Предлагаем вам подборку добрых фильмов о собаках, которые не оставят равнодушными зрителей. Спойлер: фильма "Хатико", который безусловно является шедевром кинематографа, здесь нет. И предупреждаем: если у вас до сих пор нет собаки, то после просмотра этих фильмов завести ее вам очень захочется.

Кстати 10 известных актеров, которые обожают собак: милые фото с инстаграма

"Патрик"

Год: 2018

Страна: Великобритания

Режиссер: Мэнди Флетчер

В жизни молодой учительницы Сары все идет не по плану: девушка только переехала на новое место, сменила работу, рассталась с парнем. Но появляется еще одно препятствие – наследство от бабушки. И нет, это не шикарный дом, а пес Патрик, который постоянно влипает в неприятности.



Мопс Патрик в корне меняет жизнь героини

Саре постоянно приходится бороться: с собакой, которая никак не хочет ладить, с учениками; с назойливым коллегой (и потенциальным начальником), который везде ищет недостатки; и с самой собой – со своими слабостями, неудачами и проблемами. К счастью, девушка побеждает – но только благодаря Патрику.

Фильм "Патрик": смотрите трейлер

Это фильм о том, как довериться обстоятельствам, научиться любить и не остановиться на пути к своей цели. И, конечно, о том, что "бабушка всегда знает, как будет лучше".

"Моя собака Идиот"

Год: 2019

Страна: Франция

Режиссер: Иван Атталь

Писатель Анри живет в небольшом французском городке. У него свой дом, жена и дети. Каждое утро в окно он видит горы, каждый вечер гуляет по берегу океана – но каждый день думает о том, как несчастен. Он давно не пишет. Давно не радуется мелочам. Однако все еще мечтает – о новой жизни.

Однажды во дворе он находит пса – огромного, неуклюжего и беззаботного. С этого момента жизнь мужчины полностью меняется. Идиот (так называет герой свою собаку) становится единственной заботой Анри, а дети и жена постепенно уходят из его жизни. Так писатель остается совсем один – и именно в этот момент решается изменить свою жизнь.



Огромный мастиф случайно оказался во дворе Анри

Когда люди и домашние животные живут вместе, жизнь становится насыщеннее. Для того, чтобы любимец радовал вас своим счастливым и здоровым видом длительное время, ему нужна только лучшая еда. Выбирайте Purina® и узнайте больше о собаках здесь.

"Аксель"

Год: 2018

Страна: США

Режиссер: Оливер Дэйли

AXL – умная собака-робот с искусственным интеллектом и чувствами. Он выходит из-под контроля своих создателей и сбегает в пустыню, где натыкается на молодого парня Майлза. Они стают приятелями и проходят многие испытания. В этом фильме есть место всему: экстриму, погоням, дружбе и любви.



Огромный робот-пес Аксель

"Думай как собака"

Год: 2020

Страна: США

Режиссер: Джил Джангер

Это добрая комедия о том, что сила в простоте, что необычные вещи случаются и что добро всегда побеждает зло. Снят фильм в традициях фантастики: с детьми-вундеркиндами, злобными миллиардерами и животными, которые разговаривают.

Думай как собака: смотрите трейлер

По сюжету 12-летний мальчик Оливер вместе со своим другом работает над изобретением, которое читает мысли. Мощностей техники парней не хватает, чтобы подзарядить аппарат, поэтому они взламывают правительственный спутник. На всей улице пропадает свет, ФБР поднимает панику, но все работает – мальчик начинает слышать своего пса Генри.



Благодаря Генри Оливер понимает, как помочь родителям не разводится

Генри помогает Оливеру пригласить девочку на танцы, получить уважение класса и помирить родителей мальчика, которые собираются развестись.

"Белль и Себастьян: Друзья навек"

Год: 2018

Страна: Франция

Режиссер: Кловис Корнийяк

Этот фильм является заключительной частью кинотрилогии о парнишке Себастьяне и его собаке Белль, основанной на одноименном романе Сесиль Обри.

Себастьян и Белль живут идеально, пока на горизонте не появляется местный злодей. Он забирает собаку и ее щенков и разлучает их с домом. Остаток фильма – это попытки Себастьяна найти и вернуть своих друзей. Потому что за них – не важно: людей или собак – иногда приходится бороться.



Это третий фильм о приключениях маленького мальчика и огромной собаки

Это трогательная история о настоящей дружбе. Здесь все, как нужно: преданность, верность и полное взаимопонимание. Картинку дополняют захватывающие пейзажи французских Альп.

"Белый бог"

Год: 2014

Страна: Венгрия

Режиссер: Корнел Мундруцо

Лента рассказывает историю девочки-подростка Лили и ее пса Хагена. Мать Лили уехала в командировку в Австралию, а отец, с которым пришлось остаться героине, на дух не переносит ее собаку.

Хаген остается на улице. Его гоняют прохожие, отлавливают службы, подкармливают бездомные, а после – продают за еду. Хаген зол. И единственное, чего он хочет, – отомстить людям за то, как они относятся к животным.



Прежде, чем Лили нашла Хагена, он прошел множество испытаний

Все два часа фильм будет держать в волнении и трепете. В итоге – приведет к совершенно непредсказуемой концовке.