10 известных актеров, которые обожают собак: милые фото из инстаграма
Обычно мы видим популярных актеров на экране в сценических образах. Порой бывает сложно поверить, что эти люди также имеют пушистых любимцев и уделяют им много своего времени.
Источник:Boredpanda
Немало знаменитостей любят собак. Актеры публикуют фото своих любимцев в инстаграме, где те собирают немало лайков и комментариев. Часто собаки актеров и сами становятся популярными среди пользователей сети.
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Патрик Стюарт и его питбуль
Британский актер и его харизматичный любимец.
Джейсон Момоа с собаками
Звезда "Игры престолов" обожает собак.
Хью Джекман
Милый песик актера, который играет супергероя Росомаху.
Арнольд Шварценеггер
Только посмотрите на его красавца-пса.
Том Харди
Очень трогательное фото с бульдогом.
Райан Рейнольдс
И его любимец Бакс, которого актер поздравляет с Днем рождения.
Орландо Блум
И его непревзойденная команда.
Дженнифер Энистон
И замечательный пес, который похож на свою хозяйку.
Софи Тернер
И пес, который считает себя маленьким щенком.
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Джона Хилл
Комедийный актер и его серьезный пес.
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