10 відомих акторів, які обожнюють собак: милі фото з інстаграму
Зазвичай ми бачимо популярних акторів на екрані у сценічних образах. Часом буває складно повірити, що ці люди також мають пухнастих улюбленців та приділяють їм чимало свого часу.
Джерело:Boredpanda
Чимало знаменитостей полюбляють собак. Актори публікують фото своїх улюбленців в інстаграмі, де ті збирають чимало лайків та коментарів. Часто собаки акторів й самі стають популярними серед користувачів мережі.
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Патрік Стюарт та його пітбуль
Британський актор та його харизматичний улюбленець.
Джейсон Момоа з песиками
Зірка "Гри престолів" обожнює собак.
Г'ю Джекман
Милий песик актора, який грає супергероя Росомаху.
Арнольд Шварценеггер
Тільки погляньте на його красеня-пса.
Том Харді
Надзвичайно зворушливе фото з бульдогом.
Раян Рейнольдс
І його улюбленець Бакс, якого актор вітає з Днем народження.
Орландо Блум
І його неперевершена команда.
Дженніфер Еністон
І чудовий пес, що схожий на свою хазяйку.
Софі Тернер
І пес, який вважає себе маленьким цуценям.
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Джона Гілл
Комедійний актор та його серйозний пес.
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