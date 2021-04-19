Фільми про тварин є одними з найчутливіших і підходять для перегляду усією родиною. Щодо стрічок про собак, то вони показують справжню дружбу, повне взаєморозуміння і безумовну любов.

Пропонуємо вам підбірку добрих фільмів про собак, які не залишать байдужими глядачів. Спойлер: фільму "Хатіко", який безумовно є шедевром кінематографа, тут немає. І попереджаємо: якщо у вас досі немає собаки, то після перегляду цих фільмів завести її вам дуже захочеться.

До речі 10 відомих акторів, які обожнюють собак: милі фото з інстаграму

"Патрік"

Рік: 2018

Країна: Велика Британія

Режисер: Менді Флетчер

Життя молодої вчительки Сари йде не за планом: дівчина переїхала на нове місце, змінила роботу, розлучилася з хлопцем. Але з'являється ще одна перешкода – спадок від бабусі. І ні, це не розкішний будинок, а пес Патрік, який постійно встрягає в неприємності.



Мопс Патрік в докорінно змінює життя героїні

Сарі постійно доводиться боротися: з собакою, яка ніяк не хоче жити за правилами, з учнями; з набридливим колегою (і потенційним начальником), який всюди шукає недоліки. На щастя, дівчина перемагає – але тільки завдяки Патріку.

Фільм "Патрік": дивіться трейлер

Це фільм про те, як довіритися обставинам, навчитися любити і не зупинитися на шляху до своєї мети. І, звичайно, про те, що "бабуся завжди знає, як буде краще".

"Моя собака Ідіот"

Рік: 2019

Країна: Франція

Режисер: Іван Атталь

Письменник Анрі живе в невеликому французькому містечку. У нього свій будинок, дружина і діти. Щоранку в вікно він бачить гори, щовечора гуляє по берегу океану – але кожен день думає про те, який нещасний. Він давно не пише. Давно не радіє дрібницям. Однак все ще мріє про нове життя.

Одного разу у дворі він знаходить пса – величезного, незграбного і безтурботного. З цього моменту життя чоловіка повністю змінюється. Ідіот (так називає герой свою собаку) стає єдиною турботою Анрі, а діти і дружина поступово йдуть з його життя. Так письменник залишається зовсім один – і саме в цей момент вирішує змінити своє життя.



Величезний мастиф випадково опинився у дворі Анрі

Коли люди та домашні тварини живуть разом, життя стає насиченішим. Для того, щоб улюбленець тішив вас своїм щасливим та здоровим виглядом тривалий час, йому потрібна лише найкраща їжа. Обирайте Purina® та дізнайтеся більше про собак тут.



"Аксель"

Рік: 2018

Країна: США

Режисер: Олівер Дейлі

AXL – розумна собака-робот зі штучним інтелектом і почуттями. Він виходить з-під контролю своїх творців і збігає в пустелю, де натикається на молодого хлопця Майлза. Вони стають приятелями і проходять багато випробувань. У цьому фільмі є місце всьому: екстриму, гонитві, дружбі і коханню.



Величезний робот-пес Аксель

"Думай як пес"

Рік: 2020

Країна: США

Режисер: Джил Джангер

Це добра комедія про те, що сила в простоті, що незвичайні речі трапляються і що добро завжди перемагає зло. Знятий фільм в традиціях фантастики: з дітьми-вундеркіндами, злісними мільярдерами і тваринами, які розмовляють.

Думай як собака: дивіться трейлер

За сюжетом 12-річний хлопчик Олівер разом зі своїм другом працює над винаходом, який читає думки. Потужностей техніки хлопців не вистачає, щоб зарядити апарат, тому вони зламують урядовий супутник. На всій вулиці пропадає світло, ФБР піднімає паніку, але все працює – хлопчик починає чути свого пса Генрі.



Завдяки Генрі Олівер розуміє, як допомогти батькам не розлучатися

Генрі допомагає Оліверу запросити дівчинку на танці, отримати повагу класу і помирити батьків хлопчика, які збираються розлучитися.

"Белль і Себастьян: Друзі навік"

Рік: 2018

Країна: Франція

Режисер: Кловіс Корнійяк

Цей фільм є заключною частиною кінотрилогії про хлопчика Себастьяна та його собаку Белль, засновану на однойменному романі Сесіль Обрі.

Себастьян і Белль живуть ідеально, поки на горизонті не з'являється місцевий лиходій. Він забирає собаку і її цуценят і розлучає їх з будинком. Сюжет фільму – це спроби Себастьяна знайти і повернути своїх друзів. Тому що неважливо за кого: людей або собак – іноді доводиться боротися.



Це третій фільм про пригоди маленького хлопчика і величезного собаку

Це зворушлива історія про справжню дружбу. Тут все, як потрібно: відданість, вірність і повне взаєморозуміння. Картинку доповнюють захоплюючі краєвиди французьких Альп.

"Білий бог"

Рік до: 2014

Країна: Угорщина

Режисер: Корнел Мундруцо

Стрічка розповідає історію дівчинки-підлітка Лілі і її пса Хагена. Мати Лілі поїхала у відрядження до Австралії, а батько, з яким довелося залишитися героїні, на дух не переносить її собаку.

Хаген залишається на вулиці. Його ганяють перехожі, відловлюють служби, підгодовують бездомні, а після – продають за їжу. Хаген лютий і єдине, чого він хоче, – помститися людям за те, як вони ставляться до тварин.



Перш, ніж Лілі знайшла Хагена, він пройшов багато випробувань

Усі дві години фільм буде тримати в хвилюванні і трепеті. У підсумку – призведе до абсолютно непередбачуваного кінця.