Многие верят в разные небылицы о жизни и здоровье домашних любимцев. Чтобы ваша собака или кошка были здоровыми и счастливыми, подумайте, не верите ли и вы в эти мифы.

Какие убеждения о домашних животных мешают вам быть хорошими хозяевами? Проверьте себя, чтобы не повторять распространенных ошибок многих людей.

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Стерилизация – это вредно, ведь животное "хочет быть мамой или папой"



Стерилизация помогает избежать болезней и бесконтрольного размножения / Фото Unsplash

Животные, в отличие от людей, не испытывают счастье материнства. Зато у нестерилизованных собак и кошек есть инстинкт размножения, который они не могут удовлетворить – это приводит к стрессу, ухудшению здоровья, агрессии и тому подобное.

Кастрированные и стерилизованные животные преимущественно перестают метить территорию, реже убегают и теряются.

Идеальные животные – толстые и милые

Существуют распространенные мифы о том, что чем толще кот, тем он красивее и тому подобное. Такой подход провоцирует многочисленные заболевания у вашего любимца. Животным, как и людям, лучше быть в форме. Лишний вес является причиной многих заболеваний: эндокринных, сердечно-сосудистых, заболеваний опорно-двигательного аппарата и других.

"Животное не глупое и само все понимает"



Даже если животное хорошо воспитано, нужно позаботиться о его безопасности / Фото Unsplash

Немало хозяев слишком полагаются на разум домашнего любимца и этим ставят под угрозу его жизнь и здоровье. Хозяева не заботятся о том, что собака ходит без поводка у дороги или в местах, где много людей, не вешают адресник на ошейник животного и тому подобное.

Хозяева кошек часто не считают нужным убрать из квартиры ядовитые вазоны, а также защитить окна системой "антикот", что убережет любимца от падения.

Но нужно помнить, что даже самые умные и воспитанные любимцы подчиняются инстинктам: дрессированная собака может убежать, испугавшись резких звуков, например выстрелов или аварии. А кот, который никогда не проявлял желания прыгнуть из окна, может выпасть, так как будет ловить птицу.

Поэтому задачей каждого ответственного хозяина является обезопасить свою животные и сделать все для того, чтобы оно прожило долго и счастливо.

Ребенку обязательно нужно завести кошку или собаку

Действительно, развитие ребенка станет гармоничным, если в доме есть животное. Однако не нужно приносить в дом щенка и котенка на первой же просьбе малыша. Ребенок не сможет полноценно ухаживать за любимцем – это обязательно должна быть ответственность, разделенная между всеми членами семьи.

Кроме того, есть распространенный миф, что детям лучше брать собак маленьких пород. Это неправда, ведь дети могут воспринимать таких любимцев как игрушки, и ненароком травмировать животное.

Ребенку обязательно нужно объяснять, что животные – не игрушки, что им нужно личное пространство, что собаку или кота нельзя трогать, когда тот ест или отдыхает. Иначе животное будет жить в постоянном стрессе и нервном напряжении.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Порода животного гарантирует здоровье и определенные качества характера



Порода животного не гарантирует определенных качеств его характера / Фото Unsplash

Часто люди покупают породистых кошек или собак и ожидают от них полного соответствия описанию в интернете. Овчарка обязательно должна быть умной, сфинкс – гипоаллергенным, а сиамская кошка – дожить до 20 лет.

Однако любимцы – не вещи с гарантией. Характеристики породы – это всего лишь потенциал, который нужно развивать длительным и добросовестным трудом и заботой о здоровье любимца.

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