Чимало людей вірять у різні небилиці стосовно життя і здоров'я домашніх улюбленців. Щоб ваша собака або кішка були здоровими та щасливими, перевірте, чи не вірите й ви у ці міфи.

Які твердження про домашніх тварин заважають вам бути хорошими господарями? Перевірте себе, щоб не повторювати поширених помилок багатьох людей.

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Стерилізація – це шкідливо, адже тварина "хоче бути мамою або татом"



Стерилізація допомагає уникнути хвороб та безконтрольного розмноження / Фото Unsplash

Тварини, на відміну від людей, не відчувають щастя материнства. Натомість у нестерилізованих собак і кішок є інстинкт розмноження, який вони не можуть задовільнити – це призводить до стресу, погіршення здоров'я, агресії тощо.

Кастровані та стерилізовані тварини переважно перестають мітити територію, рідше тікають та губляться.

Ідеальні тварини – товсті й симпатичні

Існують поширені міфи про те, що чим товстіший кіт, тим він красивіший тощо. Такий підхід провокує численні захворювання у вашого улюбленця. Тваринам, як і людям, краще бути в формі. Зайва вага є причиною багатьох захворювань: ендокринних, серцево-судинних, захворювань опорно-рухового апарату тощо.

"Тварина не дурна і сама все розуміє"



Навіть якщо тварина добре вихована, потрібно подбати про її безпеку / Фото Unsplash

Чимало господарів надто покладаються на розум домашнього улюбленця і цим ставлять під ризик його життя та здоров'я. Хазяї не переймаються тим, що собака ходить без повідка біля дороги або в місцях, де багато людей, не чіпляють адресник на нашийник тварини тощо.

Господарі котів часто не вважають за потрібне прибрати з квартири отруйні вазони, а також захистити вікна системою "антикіт", що вбереже улюбленця від падіння.

Але потрібно пам'ятати, що навіть найрозумніші та виховані улюбленці підкорюються інстинктам: дресирована собака може втекти, злякавшись різких звуків, наприклад пострілів чи аварії. А кіт, який ніколи не виявляв бажання стрибнути з вікна, може випасти, бо стане ловити птаха.

Тому завданням кожного відповідального хазяїна є убезпечити свою тварину та зробити все для того, щоб вона прожила довго і щасливо.

Дитині обов'язково потрібно завести кішку або собаку

Справді, розвиток дитини стане гармонійнішим, якщо в домі є тваринка. Однак не потрібно приносити в дім цуценя та кошеня на перше ж прохання малюка. Дитина не зуміє повноцінно доглядати за улюбленцем – це обов'язково має бути відповідальність, розділена між усіма членами родини.

Окрім того, є поширений міф, що дітям краще брати собак маленьких порід. Це неправда, адже діти можуть сприймати таких улюбленців як іграшки, і ненароком травмувати тварину.

Дитині обов'язково потрібно пояснювати, що тварини – не іграшки, що їм потрібен особистий простір, що собаку або кота не можна чіпати, коли той їсть або відпочиває. Інакше тварина житиме в постійному стресі та нервовому напруженні.

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.

Порода тварини гарантує здоров'я та певні якості характеру



Порода тварини не гарантує певних якостей її характеру / Фото Unsplash

Часто люди купують породистих котів або собак і очікують від них повної відповідності опису в інтернеті. Вівчарка обов'язково має бути розумною, сфінкс – гіпоалергенним, а сіамська кішка – дожити до 20 років.

Однак улюбленці – не речі з гарантією. Характеристики породи – це усього лиш потенціал, який потрібно розвивати тривалою та сумлінною працею і турботою про здоров'я улюбленця.

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Тваринам, які не гуляють на вулиці, не потрібні щеплення та обробка від паразитів

Цей поширений міф також може призвести до проблем зі здоров'ям улюбленця. Тварина може вибігти з квартири й утекти – й тоді опиниться у світі, повному хвороб, від яких вона не захищена. Окрім того, багато інфекцій є дуже заразними: ви легко можете принести їх додому на взутті або одязі. Тварини часто копають вазони, облизують підлогу та взуття – усе це створює ризик захворіти.