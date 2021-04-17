Ваш котик не дает вам спокойно работать и постоянно ложится на ноутбук? Придумали гаджет, на котором кот сможет спать рядом, играть с ним и не отвлекать (но это не точно).

Представили такой ноутбук, точнее – мяубук – 1 апреля, и все было похоже на удачную шутку. Однако в комментарии 24 каналу в компании рассказали: специальный ноутбук для кошек действительно разработали и первые счастливые мурчики его уже заценили.

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Любовь котов к ноутбукам

В пандемийное время офис дома стал привычным делом, но есть одна угроза производительности – котики. Они любят подремать на клавиатуре, прижаться к теплому корпусу, или даже просто улечься на экран, разложив ноутбук, как книгу.

Котикам нравится тепло от ноутбука, а иногда в них играет ревность, почему это им не уделяют внимание. Впрочем, мурчики, сами того не зная, могут навредить ноутбукау частички меха попадают на микросхемы, а клавиши со временем начинают "западать" под весом животного.



Коты могут повредить ноутбуку своей шерстью или силой тяжести / Фото с Unsplash.com

Поэтому для котиков, благодаря которым в рабочие чаты владельцев прилетали фиртфиртм432длимоьд или ahasf6н1 = halkiejn, создали кошачий ноутбук.

Для того, чтобы кот был здоровым и счастливым, он требует сбалансированного питания. Именно таковы корма Purina®, вкус которых удовлетворит даже требовательного любимца. Выбрать их можно здесь.

Мяубук для кошек

Котобук имеет:

подогрев,

MeowPad, который хрустит под котом, как клавиши,

игральную мышь,

отверстия для кошачьей мяты.

Чтобы он подогревался, нужно поставить мяубук рядом со своим ноутбуком и подсоединить USB-нагреватель, чтобы животному было тепло. Тогда любимец может оставаться неподалеку и не отвлекать от дел.



Котобук имеет подогрев / Картинка Lenovo

Первая партия лимитированной линейки MeowBook уже нашла своих хозяев. Компания разыграла по котобуку на своих страницах в соцсетях, а также их уже протестировали блоггеры.

Впрочем, пока его не продают, но пусть это не огорчает. О мяубуке собирают фидбэк и о дальнейших планах по его выпуску обязательно обещают рассказать позже.