Фотограф из Японии по имени Джеймс Р. Джонс увидел в магазине крошечные очки для домашних любимцев. Он не мог удержаться от покупки и приобрел их для своих кошек.

Все 5 котов фотографа приняли участие в фотосессии с солнцезащитными очками. Только посмотрите, как стильно выглядят четвероногие с таким аксессуаром. Солнцезащитные очки для кошек обошлись хозяину 100 йен за пару (около 25 гривен). Читайте Как у звездной пары Бабкиных появились 3 сфинкса #1

Принцессе Елидженс идет этот стильный аксессуар / Фото Boredpanda #2

Брутальный красавец Чатари / Фото Boredpanda #3

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Стильный Каноко Чан / Фото Boredpanda #5

Чатари в роли Гарри Поттера / Фото Boredpanda Чтобы ваш котик мурлыкал от удовольствия, выбирайте для него вкусные и питательные корма Purina®, разработанные по самым высоким стандартам качества и безопасности. #6

Муги Чан, Мудрый учитель / Фото Boredpanda #7

Этому коту тоже подходят круглые очки / Фото Boredpanda #8

Кот по кличке Фукутаро имеет очень интеллигентный вид / Фото Boredpanda #9

Каноко Чан и его невероятные зеленые глаза / Фото Boredpanda По теме Люди завели животных и забыли о спокойной жизни: 10 курьезных фото #10

Очки для кошек оказались отличной покупкой / Фото Boredpanda