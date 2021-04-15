Стильные коты в очках: забавные фото домашних любимцев
Фотограф из Японии по имени Джеймс Р. Джонс увидел в магазине крошечные очки для домашних любимцев. Он не мог удержаться от покупки и приобрел их для своих кошек.
Источник:Boredpanda
Все 5 котов фотографа приняли участие в фотосессии с солнцезащитными очками. Только посмотрите, как стильно выглядят четвероногие с таким аксессуаром. Солнцезащитные очки для кошек обошлись хозяину 100 йен за пару (около 25 гривен).
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Принцессе Елидженс идет этот стильный аксессуар / Фото Boredpanda
#2
Брутальный красавец Чатари / Фото Boredpanda
#3
Фото Boredpanda
#4
Стильный Каноко Чан / Фото Boredpanda
#5
Чатари в роли Гарри Поттера / Фото Boredpanda
#6
Муги Чан, Мудрый учитель / Фото Boredpanda
#7
Этому коту тоже подходят круглые очки / Фото Boredpanda
#8
Кот по кличке Фукутаро имеет очень интеллигентный вид / Фото Boredpanda
#9
Каноко Чан и его невероятные зеленые глаза / Фото Boredpanda
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Очки для кошек оказались отличной покупкой / Фото Boredpanda
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