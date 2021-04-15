Фотограф із Японії, на ім'я Джеймс Р. Джонс побачив у магазині крихітні окуляри для домашніх улюбленців. Він не міг утриматися від покупки та придбав їх для своїх котів.

Усі 5 котів фотографа взяли участь у фотосесії з сонцезахисними окулярами. Тільки подивіться, як стильно виглядають чотирилапі з таким аксесуаром. Сонячні окуляри для котів обійшлися хазяїну 100 йен за пару (близько 25 гривень). Читайте Як у зіркового подружжя Бабкіних з'явилися 3 сфінкси #1

Принцесі Елідженс личить цей стильний аксесуар / Фото Boredpanda #2

Брутальний красунчик Чатаро / Фото Boredpanda #3

Фото Boredpanda #4

Стильний Каноко-Чан / Фото Boredpanda #5

Чатаро у ролі Гаррі Поттера / Фото Boredpanda Щоб ваш котик муркотів від задоволення, обирайте для нього смачні та поживні корми Purina®, розроблені за найвищими стандартами якості та безпеки. #6

Мугі-Чан, Мудрий учитель / Фото Boredpanda #7

Цьому коту теж личать круглі окуляри / Фото Boredpanda #8

Кіт на прізвисько Фукутаро має дуже інтелігентний вигляд / Фото Boredpanda #9

Каноко-Чан і його неймовірні зелені очі / Фото Boredpanda До теми Люди завели тварин і забули про спокійне життя: 10 курйозних фото #10

Окуляри для котів виявилися чудовою покупкою / Фото Boredpanda