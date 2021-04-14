Як у зіркового подружжя Бабкіних з'явилися 3 сфінкси
Сергій і Сніжана Бабкіни – щасливі власники трьох сфінксів. Щоправда, любов до лисих котів з'явилася у Сергія не так давно. Раніше він називав їх огидними і всіляко опирався заведенню будь-якого чотирилапого вдома.
Джерело:24 канал
Розповідаємо про те, як їхній дім поповнився спершу двома сфінксами, а потім ще і третім.
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Сергій Бабкін терпіти не міг сфінксів
Сніжана Бабкіна якось розповіла: 10 років вони прожили у шлюбі з Сергієм без домашніх тварин. Але вона не витримала, та ще й донька Веселинка почала просити улюбленця. Тоді сказала Сергієві, що хоче кота сфінкса. На це вона зустріла вкрай негативну реакцію: Бабкін сказав, що у його домі не буде жодних лисих котів.
В інтерв'ю Каті Осадчій він щиро розповів: ненавидів сфінксів і не розумів, як люди з ними живуть.
Я просто ненавидів цих тварюк. Я не знаю, як їх можна було назвати. Коли мені показували їх на телефоні, я говорив: "Прибери, будь ласка, а то я зараз розіб'ю твій телефон",
– зізнався Бабкін.
Тоді Сніжана запропонувала просто поїхати у розплідник і подивитися на них. Не більше. Але там сталося щось неймовірне: Бабкін побачив сіру кошеня-дівчинку і вирішив забрати її додому для себе.
Брати одразу двох сфінксів не планували
Проте це не входило у план Сніжани: вона хотіла білого сфінкса з блакитними очима. А таким був тільки один хлопчик.
Я сіла посеред кімнати і з цієї великої купи лисиків відокремлюється один, підходить до мене, ставить на мене лапи, залазить зверху і сидить. І цей сміливий – мій: білий з блакитними очима. Заводчиця каже: "Він вас обрав". А я їй: "Ні, це я його обрала",
– розповіла Сніжана.
Тоді Сергій сказав, що вони візьмуть обох: і білого хлопчика, і сіру дівчинку. Сніжана зазначила, що це була любов з першого погляду. Тоді їх назвали Кокос та Цея.
Де двоє, там і троє
У липні 2020 року родина Бабкіних поповнилася ще й третім сфінксом. Відтак вийшло, що у кожного з трьох дітей Бабкіних по киці. До Цеї і Кокоса приєднався ще один кіт, якого назвали Мільфеєм.
Як це сталося, я сама поки не розумію... Мабуть, він дуже хотів до нас, ось і прийшов…
– розповіла Сніжана.
До речі, діти Сергія та його дружини Сніжани обожнюють гратись з котами та часто беруть їх для своїх фотосесій.
Сам співак зазначає: на 100% став "кошатником" і вже не уявляє життя без своєї лисої банди.
Сергій і Сніжана Бабкіни зі сфінксами / Фото з інстаграму snezhana_babkinа, babkin_official
Коротко про сфінксів
- Головна відмінна риса сфінкса — це відсутність густого хутра. При тому, шкіра сфінксів не є повністю лисою, а може бути покрита м'яким пушком, як персик.
- Порода виникла у Канаді внаслідок природної мутації.
- Сфінкси – хороші компаньйони. Коти й кішки цієї породи грайливі, товариські та полюбляють спілкування.
- Температура їхнього тіла на градус чи два вища за звичайну для кішок температуру, тому, щоб утримувати такий "клімат всередині себе", сфінкси багато їдять.
- Більше про породу читайте за цим посиланням.
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