Как у звездной пары Бабкиных появились 3 сфинкса
Сергей и Снежана Бабкины – счастливые обладатели трех сфинксов. Правда, любовь к лысым котам появилась у Сергея не так давно. Ранее он называл их отвратительными и всячески сопротивлялся заведению любого четвероногого дома.
Источник:24 канал
Рассказываем о том, как их дом пополнился сначала двумя сфинксами, а потом еще и третьим.
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Сергей Бабкин терпеть не мог сфинксов
Снежана Бабкина как-то рассказала, что 10 лет они прожили в браке с Сергеем без домашних животных. Но она не выдержала, да еще и дочь Веселинка начала просить любимца. Тогда сказала Сергею, что хочет кота сфинкса. На это она встретила крайне негативную реакцию: Бабкин сказал, что в его доме не будет никаких лысых кошек.
В интервью Кате Осадчей он искренне рассказал: ненавидел сфинксов и не понимал, как люди с ними живут.
Я просто ненавидел этих тварей. Я не знаю, как их можно было назвать. Когда мне показывали их на телефоне, я говорил: "Убери, пожалуйста, а то я сейчас разобью твой телефон",
– признался Бабкин.
Тогда Снежана предложила просто поехать в питомник и посмотреть на них. Не более. Но там произошло что-то невероятное: Бабкин увидел серую котенка-девочку и решил забрать ее домой для себя.
Братья сразу двух сфинксов не планировали
Однако это не входило в план Снежаны: она хотела белого сфинкса с голубыми глазами. А таким был только один мальчик.
Я села посреди комнаты и с этой большой кучи лысиков отделяется один, подходит ко мне, ставит на меня лапы, залезает сверху и сидит. И этот смелый – мой белый с голубыми глазами. Заводчица говорит: "Он вас избрал". А я ей: "Нет, это я его выбрала",
– рассказала Снежана.
Тогда Сергей сказал, что они примут обоих: и белого мальчика, и серую девочку. Снежана отметила, что это была любовь с первого взгляда. Тогда их назвали Кокос и Цея.
Где двое, там и трое
В июле 2020 семья Бабкиных пополнилась еще и третим сфинксом. Поэтому получилось, что у каждого из троих детей Бабкина по кошке. К Цеи и Кокосу присоединился еще один кот, которого назвали Мильфей.
Как это произошло, я сама пока не понимаю ... Наверное, он очень хотел к нам, вот и пришел ...
– рассказала Снежана.
Кстати, дети Сергея и его жены Снежаны обожают играть с кошками и часто берут их для своих фотосессий.
Сам певец отмечает: на 100% стал "кошатником" и уже не представляет жизни без своей лысой банды.
Сергей и Снежана Бабкины со сфинксами / Фото с инстаграма snezhana_babkinа, babkin_official
Коротко о сфинксах
- Главная отличительная черта сфинкса – это отсутствие густого меха. При том, кожа сфинксов не полностью лысая, а может быть покрыта мягким пушком как персик.
- Порода возникла в Канаде в результате естественной мутации.
- Сфинксы – хорошие компаньоны. Коты и кошки этой породы игривые, общительные и любят общение.
- Температура их тела на градус или два выше обычной для кошек температуру, поэтому, чтобы содержать такой "климат внутри себя", сфинксы много едят.
- Больше о породе читайте по этой ссылке.
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