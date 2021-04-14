Люди завели тварин і забули про спокійне життя: 10 курйозних фото
Тварини дарують нам безліч приємних і радісних моментів. Тільки погляньте на цих кумедних собак та кішок, господарям яких ніколи не буває нудно.
Домашні тварини інколи випробовують наше терпіння. Але все одно ми не уявляємо життя без них – адже ці милі й трохи нахабні морди роблять кожен день яскравішим.
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Не вміє користуватися мискою
Цьому коту придбали нову мисочку. А він сів просто у воду / Фото Reddit
Господар забув закрити гараж
Коли прийшов, побачив, що пес не соромився ритися у речах / Фото Reddit
Цій кішці зовсім не соромно
Навпаки, вона пишається своїм вчинком / Фото Reddit
Господарі не могли зрозуміти, куди пропадають мишки
А через 3 роки знайшли усіх за диваном / Фото Reddit
Коли на кота ніхто не звертає увагу
Він наважується на акт вандалізму / Фото Reddit
Коли залишив кота на кухні на 2 хвилини
Не тільки люди люблять піцу / Фото Reddit
Коли хочеш поїсти у тиші та спокої
Але щось пішло не так / Фото Reddit
Пес застряг у підвалі
І не звав на допомогу через ввічливість / Фото Reddit
Прогулянка на всі 100
От тільки господарі чомусь не раді / Фото Reddit
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Тим часом собака знайшов спосіб розважитися / Фото Reddit
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