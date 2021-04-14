Домашние животные дарят нам множество приятных и радостных моментов. Только посмотрите на этих забавных собак и кошек, хозяевам которых никогда не бывает скучно.

Домашние животные иногда испытывают наше терпение. Но все равно мы не представляем жизни без них – ведь эти милые и немного наглые морды делают каждый день ярче.

К теме Птичка украла шерсть у собаки, пока та спала: смешное видео

Не умеет пользоваться миской



Этому коту приобрели новую миску. А он сел прямо в воду / Фото Reddit

Хозяин забыл закрыть гараж



Когда пришел, увидел, что пес не стеснялся рыться в вещах / Фото Reddit

Этой кошке совсем не стыдно



Наоборот, она гордится своим поступком / Фото Reddit

Хозяева не могли понять, куда пропадают мышки



А через 3 года нашли всех за диваном / Фото Reddit

Когда на кота никто не обращает внимание



Он решается на акт вандализма / Фото Reddit

Когда оставил кота на кухне на 2 минуты



Не только люди любят пиццу / Фото Reddit

Позаботьтесь о здоровье вашего питомца вместе с высококачественным питанием от Purina® , которое станет отличной основой его ежедневного рациона.

Если хочешь поесть в тишине и покое



Но что-то пошло не так / Фото Reddit

Пес застрял в подвале



И не звал на помощь из-за вежливости / Фото Reddit

Прогулка на все 100



Вот только хозяева почему-то не рады / Фото Reddit

Актуально В Англии похитили крупнейшего в мире кролика: владелица предлагает большую награду

Чтобы собака не отвлекала вас за рулем, купите ей специальную сетку