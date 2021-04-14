Люди завели животных и забыли о спокойной жизни: 10 курьезных фото
Домашние животные дарят нам множество приятных и радостных моментов. Только посмотрите на этих забавных собак и кошек, хозяевам которых никогда не бывает скучно.
Домашние животные иногда испытывают наше терпение. Но все равно мы не представляем жизни без них – ведь эти милые и немного наглые морды делают каждый день ярче.
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Не умеет пользоваться миской
Этому коту приобрели новую миску. А он сел прямо в воду / Фото Reddit
Хозяин забыл закрыть гараж
Когда пришел, увидел, что пес не стеснялся рыться в вещах / Фото Reddit
Этой кошке совсем не стыдно
Наоборот, она гордится своим поступком / Фото Reddit
Хозяева не могли понять, куда пропадают мышки
А через 3 года нашли всех за диваном / Фото Reddit
Когда на кота никто не обращает внимание
Он решается на акт вандализма / Фото Reddit
Когда оставил кота на кухне на 2 минуты
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Если хочешь поесть в тишине и покое
Но что-то пошло не так / Фото Reddit
Пес застрял в подвале
И не звал на помощь из-за вежливости / Фото Reddit
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