Пес породы золотистый ретривер спокойно спал во дворе. Он не подозревал, что в это время стал "донором шерсти" для крошечной бесстрашной птицы.

Крошечная птичка искала материал для гнезда и не придумала ничего лучше, чем выдернуть немного шерсти у огромной собаки. Ретривер в это время спокойно спал.

Интересно В Киеве бездомных собак отправляют в салон красоты: милые фото и видео

Этим забавным видео поделился житель города Раймонд, что в США. Мужчина снял на видео своего золотистого ретривера Рейси. Пес очень устал во время прогулки и решил отдохнуть.

Этим воспользовалась маленькая птичка. Воровка улетала и возвращалась за новой порцией шерсти, а пес этого даже не замечал.

Собака – это верный друг, который всегда рядом. Однако ей тоже нужна ваша поддержка! Позаботьтесь о том, чтобы ваш песик всегда был радостным и здоровым. Выбирайте для него сбалансированное питание от Purina® , содержащее все необходимые его организму питательные вещества.