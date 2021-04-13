Птичка украла шерсть у собаки, пока та спала: смешное видео
Пес породы золотистый ретривер спокойно спал во дворе. Он не подозревал, что в это время стал "донором шерсти" для крошечной бесстрашной птицы.
Источник:ViralHog
Крошечная птичка искала материал для гнезда и не придумала ничего лучше, чем выдернуть немного шерсти у огромной собаки. Ретривер в это время спокойно спал.
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Этим забавным видео поделился житель города Раймонд, что в США. Мужчина снял на видео своего золотистого ретривера Рейси. Пес очень устал во время прогулки и решил отдохнуть.
Этим воспользовалась маленькая птичка. Воровка улетала и возвращалась за новой порцией шерсти, а пес этого даже не замечал.
Посмотрите и вы, как бесстрашная птица ворует шерсть для гнезда
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