Пес породи золотистий ретривер спокійно спав у дворі. Він не підозрював, що у цей час став "донором шерсті" для крихітної безстрашної птахи.

Крихітна пташка шукала матеріал для гнізда й не придумала нічого краще, ніж висмикнути трохи шерсті у величезного собаки. Ретривер у цей час спокійно спав.

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Цим кумедним відео поділився мешканець міста Раймонд, що у США. Чоловік зняв на відео свого золотистого ретривера Рейсі. Пес дуже втомився під час прогулянки й вирішив відпочити.

Цим скористалася маленька пташка. Злодійка відлітала й поверталася за новою порцією шерсті, а пес цього навіть не помічав.

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