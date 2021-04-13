В Англії викрали найбільшого у світі кролика: власниця пропонує велику нагороду
У Вустерширі, що у Великій Британії, зник найбільший у світі кролик Даріус. Власниця припускає, що його викрали і пропонує за повернення пристойні гроші.
Джерело:BBC News UK
Кролик зник із саду біля будинку вночі 10 квітня. Його власниця Аннет Едвардс назвала цей день дуже сумним. Вона зазначила: поліція вже розшукує Даріуса і робить усе можливе, щоб його повернути.
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Власниця додала: готова заплатити 1 тисячу фунтів стерлінгів (а це понад 38 тисяч гривень – 24 канал) тому, хто його поверне. Жінка зауважила, що її кролик занадто старий для розмноження, тому просить його повернути.
Після двох днів неуспішних пошуків Аннет підняла винагороду до 2 тисяч фунтів стерлінгів.
Кролик Даріус – рекордсмен
- Даріус отримав звання найбільшого кролика у світі у 2010 році.
- У Книгу рекордів Гіннеса він занесений як "фламандський кролик-гігант".
- Його довжина 129 сантиметрів.
- Це не перший титулований кролик Аннет Едвардс. Раніше, за версією Книги рекордів Гіннеса, найбільшим кроликом була мати Даріуса – Аліса.
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