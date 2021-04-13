У Вустерширі, що у Великій Британії, зник найбільший у світі кролик Даріус. Власниця припускає, що його викрали і пропонує за повернення пристойні гроші.

Кролик зник із саду біля будинку вночі 10 квітня. Його власниця Аннет Едвардс назвала цей день дуже сумним. Вона зазначила: поліція вже розшукує Даріуса і робить усе можливе, щоб його повернути.

Жахливий випадок Невідомі вкрали собак Леді Гаги та підстрелили помічника співачки

Винагороду за улюбленця подвоїли

Власниця додала: готова заплатити 1 тисячу фунтів стерлінгів (а це понад 38 тисяч гривень – 24 канал) тому, хто його поверне. Жінка зауважила, що її кролик занадто старий для розмноження, тому просить його повернути.

Після двох днів неуспішних пошуків Аннет підняла винагороду до 2 тисяч фунтів стерлінгів.

Please Please I am so upset Can you bring my Darius back I am putting the reward up to £2,000 — Annette Edwards (@maycats56) April 13, 2021

Кролик Даріус – рекордсмен

Даріус отримав звання найбільшого кролика у світі у 2010 році.

У Книгу рекордів Гіннеса він занесений як "фламандський кролик-гігант".

Його довжина 129 сантиметрів.

Це не перший титулований кролик Аннет Едвардс. Раніше, за версією Книги рекордів Гіннеса, найбільшим кроликом була мати Даріуса – Аліса.

Даріус – світовий рекордсмен: дивіться відео

Не так багато речей є важливішими за здоров'я та щастя ваших улюбленців. Для того, щоб бути здоровими та енергійними, їм потрібна справді якісна їжа. Purina® створена спеціально для того, щоб задовольнити усі потреби тварин.