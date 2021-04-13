В Вустершире, что в Великобритании, исчез крупнейший в мире кролик Дариус. Владелица предполагает, что его похитили и предлагает за возвращение приличные деньги.

Кролик исчез из сада у дома ночью 10 апреля. Его владелица Аннет Эдвардс назвала этот день очень печальным. Она отметила: полиция уже разыскивает Дариуса и делает все возможное, чтобы его вернуть.

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Вознаграждение за любимца удвоили

Владелица добавила: готова заплатить 1 тысячу фунтов стерлингов (а это более 38 000 гривен – 24 канал) тому, кто его вернет. Женщина заметила, что ее кролик слишком стар для размножения, поэтому просит его вернуть.

После двух дней неуспешных поисков Аннет подняла вознаграждение до 2 тысяч фунтов стерлингов.

Please Please I am so upset Can you bring my Darius back I am putting the reward up to £2,000 — Annette Edwards (@maycats56) April 13, 2021

Кролик Дариус – рекордсмен

Дариус получил звание самого большого кролика в мире в 2010 году.

В Книгу рекордов Гиннесса он занесен как "фламандский кролик-гигант".

Его длина 129 сантиметров.

Это не первый титулованный кролик Аннет Эдвардс. Ранее, по версии Книги рекордов Гиннесса, самым большим кроликом была мать Дариуса – Алиса.

Дариус – мировой рекордсмен: смотрите видео

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