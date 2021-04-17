Если вы новичок и никогда не держали дома кошку – лучше выбирать среди простых и неприхотливых пород. Рассказываем о котах, уход за которыми является настоящей наукой, которую нужно осваивать в течение длительного времени.

Сложность или простота ухода за кошкой зависит от многих факторов. Это и болезни, присущие той или иной породе, и уровень энергии, и количество шерсти, а также склонность к аллергии.

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Коты-брахицефалы



Коты-брахицефалы могут иметь довольно слабое здоровье / Фото Pikabu

У представителей этих пород укороченная морда, из-за чего могут возникать проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой. Короткие челюсти нередко приводят к заболеваниям зубов.

Это могут быть:

персидские коты,

экзоты,

гималайская кошка,

Коты со сложными характерами



Некоторые породы имеют сложный и независимый характер / Фото Litbro

Эти кошки могут проявлять свой непростой характер. Сиамские кошки достаточно мстительны, они не любят, когда им уделяют слишком много внимания. Сфинксы и балийские кошки бывают слишком громкими.

Кроме того, сфинксы чувствительны к сквознякам и имеют склонность к набору лишнего веса – поэтому за их питанием нужно следить очень тщательно.

К этим породам относятся:

сиамская кошка,

сингапурская кошка,

балийская кошка,

сфинкс.

Кошки со склонностью к заболеваниям

Мейн-кун



У мейн-кунов бывают проблемы с сердцем / Фото Zoodoma

Из-за своих размеров мейн-куны нередко страдают проблемами с сердцем. Также у этой породы могут возникать проблемы с суставами и мышечная атрофия.

Бирманская кошка

По данным PDSA, бирманцы – порода кошек, у которых чаще всего развивается диабет.

Эта болезнь может привести к слабости, слепоте, чрезмерному аппетиту и жажде. Иногда животным, которые имеют такое заболевание, нужны ежедневные инъекции инсулина.

Шотландские вислоухие кошки

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Вислоухие кошки могут иметь дефекты суставов / Фото Kinpet