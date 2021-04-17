10 пород кошек, за которыми очень сложно ухаживать
Если вы новичок и никогда не держали дома кошку – лучше выбирать среди простых и неприхотливых пород. Рассказываем о котах, уход за которыми является настоящей наукой, которую нужно осваивать в течение длительного времени.
Источник:Newsweek
Сложность или простота ухода за кошкой зависит от многих факторов. Это и болезни, присущие той или иной породе, и уровень энергии, и количество шерсти, а также склонность к аллергии.
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Коты-брахицефалы
Коты-брахицефалы могут иметь довольно слабое здоровье / Фото Pikabu
У представителей этих пород укороченная морда, из-за чего могут возникать проблемы с дыханием и сердечно-сосудистой системой. Короткие челюсти нередко приводят к заболеваниям зубов.
Это могут быть:
- персидские коты,
- экзоты,
- гималайская кошка,
Коты со сложными характерами
Некоторые породы имеют сложный и независимый характер / Фото Litbro
Эти кошки могут проявлять свой непростой характер. Сиамские кошки достаточно мстительны, они не любят, когда им уделяют слишком много внимания. Сфинксы и балийские кошки бывают слишком громкими.
Кроме того, сфинксы чувствительны к сквознякам и имеют склонность к набору лишнего веса – поэтому за их питанием нужно следить очень тщательно.
К этим породам относятся:
- сиамская кошка,
- сингапурская кошка,
- балийская кошка,
- сфинкс.
Кошки со склонностью к заболеваниям
Мейн-кун
У мейн-кунов бывают проблемы с сердцем / Фото Zoodoma
Из-за своих размеров мейн-куны нередко страдают проблемами с сердцем. Также у этой породы могут возникать проблемы с суставами и мышечная атрофия.
Бирманская кошка
По данным PDSA, бирманцы – порода кошек, у которых чаще всего развивается диабет.
Эта болезнь может привести к слабости, слепоте, чрезмерному аппетиту и жажде. Иногда животным, которые имеют такое заболевание, нужны ежедневные инъекции инсулина.
Шотландские вислоухие кошки
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Вислоухие кошки могут иметь дефекты суставов / Фото Kinpet
Генетический дефект, который "дарит" котикам фирменные сложенные уши, также приводит к дефектам костей и суставов. Котики этой породы могут страдать сложным и болезненным артритом.
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