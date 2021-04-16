Идеальные косметички для тех, кто любит собак: как помочь животным, купив стильный аксессуар
Каждый, кто покупает такой аксессуар, жертвует половину суммы на помощь бездомным кошкам и собакам. В коллекцию вошли органайзер для косметики и защитный чехол для чемодана.
Источник:инстаграм Have a rest
Аксессуары были созданы брендом Have A Rest. Чехлы для чемоданов изготовили в 2 дизайнах: Cats для тех, кто любит муркотунов и Dogs для поклонников собак.
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Аксессуары из благотворительной коллекции / Фото Have a rest
Коллекцию назвали #pawsintheair. Каждый, кто покупает вещи из нее – автоматически помогает животным.
50% средств от продажи коллекции будут перечислены в Благотворительный фонд помощи бездомным животным Happy Paw.
Мы в Have A Rest искренне верим, что животные делают людей лучше и нуждаются в нашей помощи! Поэтому посвящаем четвероногим нашу новую коллекцию аксессуаров, – рассказывает основательница Have A Rest Алина Долинина.
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Что такое Happy PawБлаготворительный фонд, занимающийся помощью бездомным животным. Команда фонда занимается стерилизацией животных, пристройством собак и кошек, поиском пропавших любимцев, а также просветительской деятельностью. Те, кто не имеет возможности взять себе животное, могут оформить опеку над выбранным псом или котом "на расстоянии".
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