Каждый, кто покупает такой аксессуар, жертвует половину суммы на помощь бездомным кошкам и собакам. В коллекцию вошли органайзер для косметики и защитный чехол для чемодана.

Аксессуары были созданы брендом Have A Rest. Чехлы для чемоданов изготовили в 2 дизайнах: Ca ts для тех, кто любит муркотунов и Dogs для поклонников собак.

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Аксессуары из благотворительной коллекции / Фото Have a rest

Коллекцию назвали #pawsintheair . Каждый, кто покупает вещи из нее – автоматически помогает животным.

50% средств от продажи коллекции будут перечислены в Благотворительный фонд помощи бездомным животным Happy Paw.

Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу.

Мы в Have A Rest искренне верим, что животные делают людей лучше и нуждаются в нашей помощи! Поэтому посвящаем четвероногим нашу новую коллекцию аксессуаров, – рассказывает основательница Have A Rest Алина Долинина.

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