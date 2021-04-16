Кожен, хто купує такий аксесуар, жертвує половину суми на допомогу безпритульним кішкам та собакам. До колекції увійшли органайзер до косметики й захисний чохол для валізи.

Аксесуари були створені брендом Have A Rest. Чохли для валіз виготовили у 2 дизайнах: Cats для тих, хто любить муркотунів і Dogs для шанувальників собак.

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Аксесуари з благодійної колекції / Фото Have a rest

Колекцію назвали #pawsintheair. Кожен, хто купує речі з неї – автоматично допомагає тваринам.

50% коштів від продажу колекції будуть перераховані у Благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw.

Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю.

Ми в Have A Rest щиро віримо, що тварини роблять людей кращими та потребують нашої допомоги! Тому присвячуємо чотирилапим нашу нову колекцію аксесуарів, — розповідає засновниця Have A Rest Аліна Долініна.

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