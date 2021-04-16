Ідеальні косметички для тих, хто любить собак: як допомогти тваринам, купивши стильний аксесуар
Кожен, хто купує такий аксесуар, жертвує половину суми на допомогу безпритульним кішкам та собакам. До колекції увійшли органайзер до косметики й захисний чохол для валізи.
Джерело:інстаграм Have a rest
Аксесуари були створені брендом Have A Rest. Чохли для валіз виготовили у 2 дизайнах: Cats для тих, хто любить муркотунів і Dogs для шанувальників собак.
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Аксесуари з благодійної колекції / Фото Have a rest
Колекцію назвали #pawsintheair. Кожен, хто купує речі з неї – автоматично допомагає тваринам.
50% коштів від продажу колекції будуть перераховані у Благодійний фонд допомоги безпритульним тваринам Happy Paw.
Ми в Have A Rest щиро віримо, що тварини роблять людей кращими та потребують нашої допомоги! Тому присвячуємо чотирилапим нашу нову колекцію аксесуарів, — розповідає засновниця Have A Rest Аліна Долініна.
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Що таке Happy PawБлагодійний фонд, що займається допомогою бездомним тваринам. Команда фонду займається стерилізацією тварин, прилаштуванням собак та кішок, пошуком зниклих улюбленців, а також просвітницькою діяльністю. Ті, хто не має змоги взяти собі тваринку, мають нагоду оформити опіку над обраним псом або котом "на відстані".
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