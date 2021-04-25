Каждый из питомцев особый для своего владельца. И почти у каждого есть своя особая история появления в доме. Кто-то оказался совершенно случайно, кто-то был детской мечтой, кому-то удалось осуществить мечту других.

В последнее воскресенье апреля в США отмечают день владельцев домашних животных. Мы решили по этому случаю рассказать свои трогательные и забавные истории о появлении четвероногих любимцев в наших семьях.

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Общажный кот Вжик

Ирина Выхрущ, выпускающий редактор

У меня никогда не было ни одной домашней зверюшки. Как-то я сказала, что хотела бы завести кота – рыжего и толстого. Эти слова запомнились мужу, и однажды он просто сказал: "ну давай возьмем маленького котенка".

Нюанс: тогда мы жили в общежитии, где, конечно, животных нельзя было держать. Но это нас не остановило. Мой (тогда еще будущий) муж сунул Вжика под куртку, чтобы пронести незаметно мимо вахтерши. Ну а Вжику все было интересно, что там и там, поэтому его рыжая мордочка все время выглядывала, когда не надо. Но все сделали вид, что не заметили кота в кожухе.



Вжик стал любимцем жителей общежития

Вообще он любил "поговорить" и привлечь внимание, поэтому из-за двери часто было слышно мяуканье. Как-то Вжик выбежал из комнаты, и мы несколько часов его искали, уже умирали внутри, что с ним что-то произошло, кто-то себе забрал и подобное. Потом увидели мисочку на полу в кухне – и по горячим следам нашли.

Мне кажется, до конца нашей жизни в общежитии уже все все знали, но он был любимкой. Он доверчиво лез каждому гостю на ручки, поэтому "сдавать" его или нас никто не стал.



Такой Вжик в кожух никак бы не поместился

Так он прожил с нами в общежитии 3 сытых и чудесных года, а выезжал оттуда в огромной переноске, через парадный вход. Потому что скрыть такого кабана уже было невозможно.

Сюрприз в коробке

Татьяна Пасечник, контент-редактор, журналист раздела Бизнес 24

Папа всегда имел собак и очень любит их. В силу обстоятельств наш любимец Арчи умер. Прошло уже много времени и мы с сестрой решили сделать папе подарок на день рождения.

Просто так мы бы этого не делали: мы знали точно, что папа очень хочет собаку породы джек-рассел. Говорил, что хочет "такого, как в фильме "Маска" – там точно такой же. Я решила искать, где можно такого купить на Львовщине, найти было довольно сложно, но после долгих поисков удалось. Мы поехали его забирать за неделю до дня рождения, но я переоценила свои возможности.



Устроить День рождения папе пришлось заблаговременно

Я планировала, что он неделю будет у меня на квартире, а потом привезу его домой и мы с сестрой подарим. Он переночевал со мной только одну ночь, очень сильно плакал и скулил от изменения обстановки.

Я очень боялась, чтобы мне соседи на это не жаловались, поэтому праздник папе сделали быстрее. Он никаких подарков в этот день совсем не ожидал, поэтому получилось еще прикольнее.

Вечером привезли собаку домой, по дороге купили большую коробку: выглядело, будто там просто что-то большое и точно не живое. Когда открыл коробку и увидел – был в шоке. Первые эмоции: фраза "Кто тут такой маленький?" и большая улыбка на лице, которая не сходила целый вечер.

Папа и не догадывался, кто его ждет в коробке

Папа назвал его Локи. П.С: Локи скандинавский бог бесчинства, шуток и обмана. Ему это имя очень даже подходит. Локки сразу подружился с нашим 3-летним мальчиком Демьяном, и иногда кажется, что семья пополнилась еще одним ребенком. Локки очень любит играть, бегать – он очень активен, поэтому, я думаю, ребенок дома – это еще тот бонус для него.

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Хвостатое трио

Тата Шаргородская, редактор раздела Развлечения 24

Почти все животные в нашем доме появились случайным и странным образом. И первой была кошка Тося. Так сложилось, что бывшие владельцы Тоси в силу определенных обстоятельств не могли ее больше удерживать, поэтому попросили меня пристроить ее к кому-то. С условием, что это будут хорошие знакомые люди. Стоит отметить, что на тот момент она была уже взрослой 2-летней кошкой: очень воспитанной и послушной. Но почему-то никто хотел брать эту тайскую красавицу.



Найти Тосе новых хозяев не удавалось, и я забрала ее себе

Добавлю, что с Тосей мы были знакомы – время от времени я ее подкармливала, когда хозяева ехали куда-то на долго. Поэтому решила забрать ее себе. А жила наша маленькая семья тогда в коммунальной квартире площадью 14 квадратных метров. Нам было что слушать от родственников, которые впоследствии узнали, что в нас живет животное.

Ой, самым места не хватает, еще и кота завели! Зачем вам эти проблемы, это же постоянно вонять теперь у вас будет, отнесите ее обратно!

– говорили мне.

Однако вот уже почти 9 лет мы счастливы вместе с ней, а она всюду следует за нами – сначала был переезд из коммунальной в отдельную квартиру, потом переезд из Одессы во Львов.

А в момент переезда во Львов у нас появился сиамский крысенок Пуговка. Моя подруга была волонтером в ​​эколого-натуралистическом центре в Черноморске и раз в неделю кормила там подопечных. Однажды я кормила животных вместе с ней. И именно в этот день в центр пришли двое 10-летних мальчиков с крысенышем в руках.

Оказалось, что один из мальчиков завел животное без разрешения родителей, однако те были неумолимы и попросили избавиться от пушистого. Поэтому расстроенный мальчик принес крысу в ​​Центр с надеждой, что там о нем позаботятся. И эта крыска была настолько мила, что я не смогла спокойно пройти мимо. Так она поехала жить в славный город Львов.



Все трое отлично уживаются вместе

Бадди. С ним все просто. Мы с дочкой всегда мечтали о собачке. Это был хорошо обдуманный и взвешенный шаг – и у нас появился еще один хвостатый питомец – собака-путешественник.

Дочь была невероятно счастлива, увидев Бадди

Ведь без него теперь не обходится ни один выезд за город, в горы или на море. Когда Бадди видит, что мы достаем переноску – его радости нет предела, и он сразу залезает туда сам.



Бадди ездит и на море, и в горы

Мистер Томас

Богданна Рыбак, редактор раздела Вкусно 24

Прошло несколько месяцев, как умерла кошка Муся и тогда казалось, что другого котика мы еще не скоро осмелимся взять. У Муси были проблемы со здоровьем, врачи говорили, что эпилепсия и опухоль мозга. Последние четыре месяца мы кормили ее из рук, ходили с ней в туалет, занимались, как могли. Она прожила ровно два года.

Однажды раздался звонок от коллеги: "Дан, возьми котика, потому что муж против, у нас скоро будет ребенок, а тут еще и кот". В эту минуту я не думала о реакции родителей, я без раздумий сказала "да"!



"А что такие скромные подарки?"

Мистер Томас – наш любимый котик. Пушистый, мурлыкающий охотник, который обожает охотиться на птичек, правда, через окно. Уже 5 лет мы дарим ему любовь, поцелуи, ласку и мноогооо игрушек. Хотя ничего, кроме картонных коробок, ему, кажется, не нужно. Он без преувеличения член нашей семьи – вместе едим, спим, празднуем дни рождения и скорбим под мелодрамы. Мама и бабушка с любовью называют его Томасик, а я с мужем – мистер Томас.

Вулкан из детской мечты

Анастасия Зазуляк, заместитель главного редактора

Когда мне было 8 или 9 лет, я вела детский дневник, как и все другие дети. В графе "заветная мечта" во всех записных книжках и во время загадывания желания на день рождения просила одно – немецкую овчарку Вулкана. Я описывала его подробно: какого он будет цвета, какое у него будет имя, какие команды он будет знать.



Я подробно описывала Вулкана во всех своих мечтах

Самая большая мечта моего детства, которая впоследствии стала мечтой взрослой жизни – Вулкан – появился в нашей семье в мои 20 лет. Однажды я просто поставила родителей перед фактом.

Я забронировала щенка немецкой овчарки 3 месяца назад, его надо забрать через 2 часа, мы же не можем его бросить?!

Папа откровенно обрадовался, потому что в его детстве тоже была любимая собака Вулкан. А мама узнала о серьезности моих намерений уже тогда, когда пришла с работы и увидела нашего щенка. Это была любовь с первого взгляда.

Вулкан у нас уже 4 год, а любовь к нему ежедневно только увеличивается. Такая безусловная и очень искренняя любовь, не похожая ни на какую другую. Я уверена, что домашние любимцы делают каждую семью немного счастливее и гармоничнее.



Теперь не представляю своей жизни без Вулкана, как и вся моя семья

Спасенная Евра и найденная Багира

Алина Рудченко, редактор раздела Pets 24

Однажды я должна была идти на собеседование и решила зайти в интернет "на минутку". Увидела фото раненой собаки, которая лежала на улице в другом конце города. Не знаю как, но через 5 минут мы уже ехали ее искать.

Нашли в плохом состоянии, собака попала в капкан, даже думали, что в больницу не доедет. А она выздоровела и живет у нас уже 5 лет. И на собеседование я тогда успела.

Через несколько лет мы гуляли с Еврой в саду у дома. Увидели котенка, которого, видимо, кто-то выбросил, потому что оно испуганно сидело у тропы. Малышка увидела нас и начала бежать навстречу и кричать. Вот и как было не забрать ее с собой?

Конечно, сначала мы договаривались, что найдем котенку новый дом, но она убедила нас, что ее новый дом уже нашелся.



Так дома у меня оказались Багира (да-да, серая Багира) и Евра

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Как это: три кота в одной квартире

Вероника Климская, редактор ленты новостей, журналист раздела Pets 24

Когда я кому-то рассказываю, что у моей мамы три кота в квартире, люди закатывают глаза, удивляются и не понимают, зачем. Но у каждого хвостатого есть своя особая история. Первой в доме оказалась кошечка Соня. Ее нам дали "на передержку на рождественские праздники". Люди, у которых она жила 4 года, не слишком о ней заботились, жестоко наказывали и так и не приучили к туалету. А в наш дом она влилась замечательно. Поэтому когда нам с тонким намеком предложили: "А может, вы ее оставите у себя", мы порадовались и согласились. Так она живет с нами уже 6 лет.



Даже не представляю, как такую кошку можно было без сожаления отдать

Кстати, мы даже ее немного переименовали и называем Софией, чтобы ничего не напоминало ей о ее не очень счастливом прошлом. И она научилась ходить в туалет.

Второй дома оказалась рыженькая Злата. Маленький котенок бродил на кладбище у могилы моей бабушки. Мама увидела в этом особый знак (тогда прошло то чуть больше 40 дней от смерти моей бабушки) и она без обсуждений оказалась у нас дома.



Злата особая – у нее нет "мурчалки" и поэтому от удовольствия она не мурлычет, а сопит или "кряхтит"

И третий кот – счастливчик Альф, который два года жил на улице. Моя мама подкармливала его, обустроила ему домик и заботилась, чтобы на него не нападали собаки. Но когда ударили сильные морозы, а котик покрылся инеем и весь дергался от холода, мама просто не выдержала и забрала его домой



Альф – джентльмен и всегда уступает девочкам еду и игрушки

Так, компашка из трех очень особых котов живут уже более 2 лет вместе. И мы не представляем, каким бы был дом без хотя бы одного из них.

Подарок от "тайного Николая"

Екатерина Козачинская, заместитель главного редактора

Я говорила коллегам, что хочу животное, потому что на то время у меня никого не было. 19 декабря "тайный Николай" на работе принес мне клетку с хомячихой. Я очень люблю животных и обрадовалась такому подарку. Ее зовут Олежка или Моника. Она не любит идти на руки, очень независима, и я в принципе не пытаюсь ее приручить.

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Просто обустраиваю всевозможные развлечения в клетке, покупаю деревянные тоннели, различные витаминные корма, ванночки из песка. Поскольку ранее хомяков у меня не было, теперь приходится все читать о ней: что можно давать, а что – нет.



У хомячихи есть два имени на выбор

Надеемся, наши истории мотивировали вас завести любимца, если у вас его нет. Если же у вас, как и у нас, уже есть животное, то поздравляем вас с "профессиональным праздником".

Любите и заботьтесь о ваших домашних животных. Помните, что у них есть только мы.