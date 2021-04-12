Кто из нас в детстве не мечтал иметь милого пушистого хомячка? Но мало кому известно, что эти грызуны даже имеют собственный праздник, который отмечают во всем мире.

День хомяка ежегодно отмечают 12 апреля. Этих животных любят и дети, и взрослые. Хомяки – неприхотливые домашние животные, они не требуют много места и корма. Забавные грызуны радуют своим милым видом, а еще тем, как прячут запасы еды за щеки.

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Хомяки все время что-то грызут

История праздника

Паразитолог Еврейского университета Саул Адлер исследовал болезнь под названием лейшманиоз. Для этого как нельзя лучше подходили китайские хомяки. Однако животные категорически отказывались размножаться в лаборатории. Пушистиков приходилось выписывать из Китая. Перебои с поставками "живого товара" сильно мешали работе.

Тогда паразитолог уговорил своего коллегу профессора Израэля Ахарони поискать хомяков на Ближнем Востоке.

12 апреля 1930 профессор отправился в экспедицию. Ученый хотел найти сирийских хомяков на пшеничном поле в провинции Алеппо (Сирия). Вероятно, именно из-за этого события в мире начали отмечать день хомяка.



Хомяки – неприхотливые животные / Фото Proprikol

Мама всех хомяков

Поиски профессора были успешными. Ему удалось найти маму и 11 детенышей в норе. Для этого выделенные поля перекопали вдоль и поперек, уничтожив большую часть урожая.

Ахарони взял гнездо с мамой и детьми и поместил в коробку для транспортировки. Он надеялся, что мама позаботится о своих малышах. Однако во время транспортировки самка от стресса убила одного из малышей. Тогда помощник профессора рассердился и уничтожил хомячиху. Ученый остался с 10 крохотными малышами на руках. Профессор и его жена смогли выкормить и вырастить потомство.

Так выглядят новорожденные хомячки

Однако хомяки – достаточно шустрые животные, они неоднократно убегали как в доме профессора, так и позже, когда их передали в Еврейский университет. В конце концов, осталось всего 4 животных: самка и 3 самца. Ученые уже не надеялись получить ничего от этих животных. Однако произошло чудо: оставшиеся хомяки за короткое время размножились и образовали колонию из 150 особей .



Все домашние золотистые хомяки происходят от одной самки / Фото Pikabu

Чтобы снова не остаться без хомяков, ученые рассылали их в другие лаборатории. Так сирийский (золотистый) хомяк появился в разных странах. Все домашние золотистые хомяки являются потомками единственной самки, которую нашли в Сирии.

Не так много вещей важнее здоровья и счастья ваших любимцев. Для того чтобы быть здоровыми и энергичными, им нужна действительно качественная еда. Purina® создана специально для того, чтобы удовлетворить все потребности животных.

Интересные факты о хомяках



Хомяки пробуют на зуб что угодно / Фото Proprikol

В дикой природе хомяки моются песком.

Верхние зубы животного растут в течение всей жизни. Именно поэтому хомяки все время что-то грызут – так они стачивают резцы.

Хомяки прячут лакомые кусочки за щеки, чтобы потом перенести их в укромное место. Когда хозяева убирают клетку и выбрасывают запасы, пушистики получают стресс.

Хомяки хорошо плавают. Для этого они набирают воздух в свои защечные мешки и используют их как "надувной матрас".

Обыкновенный хомяк способен запасти 90 килограммов корма на зиму.

Во Вьетнаме закон запрещает содержать хомяков. Считается, что животные переносят немало опасных заболеваний. Тем, кто не соблюдает правила, грозит штраф в размере более 1200 долларов .

За ночь хомяк способен пробежать до 10 километров в своем колесе.



Хомяк ест банан / Фото Proprikol

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