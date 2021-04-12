Всемирный день хомяков: интересные факты, смешные фото и видео любимцев
Кто из нас в детстве не мечтал иметь милого пушистого хомячка? Но мало кому известно, что эти грызуны даже имеют собственный праздник, который отмечают во всем мире.
Источник:24 канал
День хомяка ежегодно отмечают 12 апреля. Этих животных любят и дети, и взрослые. Хомяки – неприхотливые домашние животные, они не требуют много места и корма. Забавные грызуны радуют своим милым видом, а еще тем, как прячут запасы еды за щеки.
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Хомяки все время что-то грызут
История праздника
Паразитолог Еврейского университета Саул Адлер исследовал болезнь под названием лейшманиоз. Для этого как нельзя лучше подходили китайские хомяки. Однако животные категорически отказывались размножаться в лаборатории. Пушистиков приходилось выписывать из Китая. Перебои с поставками "живого товара" сильно мешали работе.
Тогда паразитолог уговорил своего коллегу профессора Израэля Ахарони поискать хомяков на Ближнем Востоке.
12 апреля 1930 профессор отправился в экспедицию. Ученый хотел найти сирийских хомяков на пшеничном поле в провинции Алеппо (Сирия). Вероятно, именно из-за этого события в мире начали отмечать день хомяка.
Хомяки – неприхотливые животные / Фото Proprikol
Мама всех хомяков
Поиски профессора были успешными. Ему удалось найти маму и 11 детенышей в норе. Для этого выделенные поля перекопали вдоль и поперек, уничтожив большую часть урожая.
Ахарони взял гнездо с мамой и детьми и поместил в коробку для транспортировки. Он надеялся, что мама позаботится о своих малышах. Однако во время транспортировки самка от стресса убила одного из малышей. Тогда помощник профессора рассердился и уничтожил хомячиху. Ученый остался с 10 крохотными малышами на руках. Профессор и его жена смогли выкормить и вырастить потомство.
Так выглядят новорожденные хомячки
Однако хомяки – достаточно шустрые животные, они неоднократно убегали как в доме профессора, так и позже, когда их передали в Еврейский университет. В конце концов, осталось всего 4 животных: самка и 3 самца. Ученые уже не надеялись получить ничего от этих животных. Однако произошло чудо: оставшиеся хомяки за короткое время размножились и образовали колонию из 150 особей.
Все домашние золотистые хомяки происходят от одной самки / Фото Pikabu
Чтобы снова не остаться без хомяков, ученые рассылали их в другие лаборатории. Так сирийский (золотистый) хомяк появился в разных странах. Все домашние золотистые хомяки являются потомками единственной самки, которую нашли в Сирии.
Интересные факты о хомяках
Хомяки пробуют на зуб что угодно / Фото Proprikol
- В дикой природе хомяки моются песком.
- Верхние зубы животного растут в течение всей жизни. Именно поэтому хомяки все время что-то грызут – так они стачивают резцы.
- Хомяки прячут лакомые кусочки за щеки, чтобы потом перенести их в укромное место. Когда хозяева убирают клетку и выбрасывают запасы, пушистики получают стресс.
- Хомяки хорошо плавают. Для этого они набирают воздух в свои защечные мешки и используют их как "надувной матрас".
- Обыкновенный хомяк способен запасти 90 килограммов корма на зиму.
- Во Вьетнаме закон запрещает содержать хомяков. Считается, что животные переносят немало опасных заболеваний. Тем, кто не соблюдает правила, грозит штраф в размере более 1200 долларов.
- За ночь хомяк способен пробежать до 10 километров в своем колесе.
Хомяк ест банан / Фото Proprikol
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