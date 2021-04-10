Любимцы, которые пытаются спасти своих хозяев, выглядят очень трогательно. К счастью, этим людям совсем не нужно было спасение – но верные животные подумали иначе.

На помощь хозяевам бросаются животные любых размеров: от крошечной таксы до большой кавказской овчарки. Собаки еще раз доказывают, что их справедливо называют лучшими друзьями людей.

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Когда хозяева плавают, купаются или ныряют, собаки думают, что люди тонут, и пытаются спасти их. Также животные могут неправильно понять игры детей и считают, что нужно защищать своих маленьких хозяев.

Собака "спасает" свою маленькую хозяйку

Кроме людей, собаки также спасают друг друга.

Пес спас своего друга из воды

Собаки приходят на помощь и другим животным. Только посмотрите, как лабрадор спас из воды крошечного олененка – в этом случае помощь дикому животному была действительно нужна.

Пес по кличке Шторм спас оленя

Собаки забавно прыгают в воду и "спасают" своих хозяек, таща за волосы – часто совершенно неожиданно для женщин. Но на самом деле люди вовсе не сердятся на своих четвероногих – ведь животные так демонстрируют свою преданность и любовь.

Смотрите, каким образом овчарка достает свою хозяйку