Собаки рятують людей, які "тонуть": зворушливі відео, що підіймають настрій
Улюбленці, які намагаються врятувати своїх господарів, виглядають надзвичайно зворушливо. На щастя, цим людям зовсім не потрібен був порятунок – але вірні тварини подумали інакше.
Джерело:Sassy
На порятунок господарів кидаються тварини будь-яких розмірів: від крихітної такси до великої кавказької вівчарки. Собаки вкотре доводять, що їх справедливо називають найкращими друзями людей.
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Коли господарі плавають, купаються або пірнають, собаки думають, що люди тонуть, і намагаються врятувати їх. Також тварини можуть неправильно зрозуміти ігри дітей і вважають, що потрібно захищати своїх маленьких господарів.
Собака "рятує" свою маленьку хазяйку
Окрім людей, собаки також рятують одна одну.
Пес врятував свого друга з води
Також собаки приходять на допомогу іншим тваринам. Тільки погляньте, як лабрадор врятував з води крихітне оленятко – у цьому випадку допомога дикій тварині була справді потрібна.
Пес на прізвисько Шторм врятував оленя
Собаки кумедно стрибають у воду і "рятують" своїх хазяйок, тягнучи за волосся – часто зовсім несподівано для жінок. Але насправді люди зовсім не сердяться на своїх чотирилапих – адже тварини так демонструють свою відданість та любов.
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