Пес на прізвисько Декстер мешкає зі своїм господарем у штаті Колорадо. Після трагічного інциденту, що стався у 2016 році, довелося знову навчитися ходити.

Одного трагічного дня собак збила вантажівка. Пес дивом вижив, але йому довелося навчитися ходити на задніх лапах. Однак це не заважає Декстеру по-справжньому любити життя.

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Цей 6-річний пес породи бретонський епаньйоль став популярним у своєму рідному місті Орей, штат Колорадо. Завдяки особливості його знають всі у містечку.

Пес популярний і в соціальних мережах. Він має майже 70 тисяч підписників в інстаграмі та понад 227 тисяч у тіктоці.

Але перед тим, як здобути славу, песик пережив страшну трагедію. Коли йому був усього рік, він вибіг з дому та вискочив на дорогу. Вантажівка не зуміла із ним розминутися та переїхала обидні передні лапи.

Господарі собаки навіть не вірили, що той виживе. Однак ветеринар дав Декстеру шанс. Одну ногу довелося ампутувати, іншу – прооперували.

Несподівано для всіх Декстер не тільки вижив, а й навчився комфортно ходити на задніх лапках.

Подивіться міні-фільм про Декстера

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Одного разу хазяїн Декстера записав кумедне відео прогулянки свого пса. Кліп став вірусним, а Декстер перетворився на зірку соціальних мереж. Про дивовижного собаку писали різноманітні засоби масової інформації.

Собаки потребують особливої турботи, а також постійної уваги, часу і терпіння. Але всі зусилля неодмінно будуть винагороджені відданою і щирою дружбою. Якісно дбати про свого улюбленця допоможе Purina®.