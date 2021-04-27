Если давно мечтали о котике, но не решались, прочитайте эти советы от ученых. Возможно, они станут последним аргументом в пользу питомца в вашем доме.

Оказывается, кошки не только милые пушистики. Они еще и полезны для экологии, психики своих хозяев и служат профилактикой аллергии.

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Держать котов полезнее для экологии

Если вас беспокоит ваш углеродный след, то знайте, что держать дома кота экологичнее, чем собаку. Ресурсы, необходимые для содержания и кормления собаки, в течение ее жизни оставляют такой же углеродный след, что и автомобиль Land Cruiser.

А вот коты едят гораздо меньше, в их рационе больше рыбы, а не говядины – соответственно, и углеродный след ниже.

Что такое углеродный след Это совокупность выбросов всех парниковых газов, которые образовались (прямо и косвенно) в результате деятельности отдельного человека, организации, города, страны и тому подобное.

Коты помогут вам справиться с потерей любимого человека и найти нового



Ученые доказали, что люди с котами привлекательнее / Фото Unsplash

Люди, которые имеют дома пушистиков, легче переживают расставание, ведь коты служат невидимой поддержкой и антистрессом.

А вот то, что кот может помочь в поисках новой любви, доказали ученые. Опрос в Великобритании показал, что 82% женщин считают более привлекательными тех мужчин, которые любят животных. А 90% одиноких девушек утверждают, что мужчины, которые имеют кота, является "приятнее" других.

Хозяева котов умные

Об этом рассказывает исследователь из Висконсина. Он опросил 600 студентов колледжей и выяснил, что владельцы кошек оказались умнее других. Но это может быть связано с тем, что владельцы кошек могут дольше работать и учиться, в то время, когда хозяева собак вынуждены идти домой, чтобы выгуливать любимца.

Хозяева кошек имеют более здоровее сердце

Поглаживание кошки имеет положительный успокаивающий эффект. Существует исследование, в котором говорится, что в течение 10 лет владельцы кошек имели на 30% меньше шансов умереть от сердечного приступа или инсульта, чем те, у кого котов не было.

Станут замечательными друзьями



Коты помогают спастись от одиночества / Фото Unsplash

Несмотря на стереотипы, кошки могут быть такими же хорошими компаньонами как собаки. Австралийское исследование доказывает , что иметь кота в доме является эмоциональным эквивалентом романтического вечера.

Чтобы ваша кошка всегда была энергичной и игривой, ей нужны физические нагрузки и здоровый рацион. Сбалансированные корма Purina содержат все микроэлементы, необходимые для активной жизни вашего любимца.

Вы будете лучше спать

Исследования в Великобритании показывают, что люди (особенно – женщины) предпочитают сон с котом сну с человеком. Клинический центр медицины сна Мейо в своем исследовании доказал, что 41% людей начали спать лучше благодаря домашнему любимцу, и только 20% наоборот, испытывают ухудшение качества сна.

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Коты могут уберечь от аллергии

Национальный институт здравоохранения обнародовал исследование , которое показало, что дети до года, которые росли с котом, реже имели аллергию – и не только аллергию на домашних животных.