Якщо давно мріяли про котика, але не наважувалися, прочитайте ці поради від науковців. Можливо, вони стануть останнім аргументом на користь пухнастика у вашому домі.

Виявляється, коти не тільки милі пухнастики. Вони ще й корисні для екології, психіки своїх господарів та служать профілактикою алергій.

Дивіться Від тюленів до коал: милі фото, де тварини обіймаються, як люди

Тримати котів корисніше для екології

Якщо вас турбує ваш вуглецевий слід, то знайте, що тримати вдома кота екологічніше, аніж собаку. Ресурси, потрібні для утримання й годування собаки, протягом її життя залишають такий же вуглецевий слід, що й автомобіль Land Cruiser.

А ось коти їдять набагато менше, у їхньому раціоні більше риби, а не яловичини – відповідно, і вуглецевий слід нижчий.

Що таке вуглецевий слід Це сукупність викидів усіх парникових газів, які утворились (прямо та опосередковано) внаслідок діяльності окремої людини, організації, міста, країни тощо.

Коти допоможуть вам впоратися з втратою коханої людини й знайти нову



Вчені довели, що люди з котами привабливіші / Фото Unsplash

Люди, які мають вдома пухнастиків, легше переживають розлучення, адже коти слугують невидимою підтримкою та антистресом.

А от те, що кіт може допомогти у пошуках нового кохання, довели науковці. Опитування у Британії показало, що 82% жінок вважають привабливішими тих чоловіків, які люблять тварин. А 90% самотніх дівчат стверджують, що чоловіки, які мають кота, є "приємнішими" за інших хлопців.

Господарі котів розумні

Про це розповідає дослідник із Вісконсина. Він опитав 600 студентів коледжів та з'ясував, що власники котів виявилися розумнішими за інших. Але це може бути пов'язано з тим, що власники котів мають змогу довше працювати й навчатися, у той час, коли господарі собак змушені йти додому, щоб вигулювати улюбленця.

Господарі котів мають здоровіше серце

Погладжування кота має позитивний заспокійливий ефект. Існує дослідження, у якому йдеться про те, що протягом 10 років власники котів мали на 30% менше шансів померти від серцевого нападу чи інсульту, ніж ті, хто котів не мав.

Стануть чудовими друзями



Коти допомагають врятуватися від самотності / Фото Unsplash

Попри стереотипи, коти можуть бути такими ж хорошими компаньйонами, як собаки. Австралійське дослідження доводить, що мати кота в будинку є емоційним еквівалентом романтичного вечора.

Щоб ваша кішка завжди була енергійною та грайливою, їй потрібні фізичні навантаження та здоровий раціон. Збалансовані корми Purina містять усі мікроелементи, необхідні для активного життя вашого улюбленця.

Ви будете краще спати

Дослідження у Великобританії показують, що люди (особливо – жінки) надають перевагу сну з котом, аніж сну з людиною. Клінічний центр медицини сну Мейо у своєму дослідженні довів, що 41% людей почали спати краще завдяки домашньому улюбленцю, і тільки 20% навпаки, відчувають погіршення якості сну.

Актуально Скільки наповнювачу потрібно насипати в котячий лоток

Коти можуть вберегти від алергії

Національний інститут охорони здоров'я оприлюднив дослідження, яке показало, що діти до року, які росли із котом, рідше мали алергію – і не тільки алергію на домашніх тварин.



Діти, які ростуть з котами, рідше мають алергію / Фото Unsplash