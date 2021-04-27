Від тюленів до коал: милі фото, де тварини обіймаються, як люди
Ці фото можуть зробити ваш день набагато кращим. Тільки подивіться на кумедних тваринок, як вміють виявляти свої почуття точнісінько, як люди.
Джерело:The Sun
Виявляється, обійматися люблять не тільки люди. Великі кішки, білі ведмеді, лугові собачки – усі вони також вміють насолоджуватися обіймами.
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Тюлені
Обіймаються на березі океану / Фото SWNS
Лугові собачки
Романтична пара / Фото Getty
Слони
2 слони радіють життю / Фото Caters News Agency
Леви
Левиця Аша обіймає свого малюка в зоопарку Майамі у США / Фото Caters News Agency
Білі ведмеді
Біла ведмедиця та її дитинча / Фото Getty
Тигр та орангутанг
Суматранське тигреня подружилося з п'ятимісячним орангутангом у ветеринарній клініці в Індонезії / Фото Getty
Коали
Ці 2 коали із парку рептилій в Австралії виглядають нерозлучними / Фото Caters News Agency
Олені
Конфлікт, що виглядає як обійми / Фото Barcroft Media
Панди
Дуже мила мама і її дитинча / Фото Getty
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Ведмеді
Виглядають точнісінько, як 2 старих приятелі / Фото Solent
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