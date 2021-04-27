Ці фото можуть зробити ваш день набагато кращим. Тільки подивіться на кумедних тваринок, як вміють виявляти свої почуття точнісінько, як люди.

Виявляється, обійматися люблять не тільки люди. Великі кішки, білі ведмеді, лугові собачки – усі вони також вміють насолоджуватися обіймами. До теми Дивовижні фото птахів зблизька: жінка встановила камеру у своєму дворі Тюлені

Обіймаються на березі океану / Фото SWNS Лугові собачки

Романтична пара / Фото Getty Слони

2 слони радіють життю / Фото Caters News Agency Леви

Левиця Аша обіймає свого малюка в зоопарку Майамі у США / Фото Caters News Agency Білі ведмеді

Біла ведмедиця та її дитинча / Фото Getty Тигр та орангутанг

Суматранське тигреня подружилося з п'ятимісячним орангутангом у ветеринарній клініці в Індонезії / Фото Getty Кожен домашній улюбленець – унікальний, і кожному потрібне особливе харчування. Серед широкого асортименту високоякісних кормів Purina® ви зможете обрати той, що ідеально підійде саме вашому улюбленцю. Коали

Ці 2 коали із парку рептилій в Австралії виглядають нерозлучними / Фото Caters News Agency Олені

Конфлікт, що виглядає як обійми / Фото Barcroft Media Панди

Дуже мила мама і її дитинча / Фото Getty Читайте Як ми стали власниками домашніх тварин: особливі історії Ведмеді

Виглядають точнісінько, як 2 старих приятелі / Фото Solent