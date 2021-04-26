Багато років тому жінка, на ім'я Ліза переїхала зі Німеччини в Мічиган. Тоді й почалося її захоплення птахами – вона встановила камеру у дворі та час від часу тішить користувачів мережі чудовими світлинами.

Спершу ідеєю Лізи було фотографувати тільки пташок. Але годівнички приваблюють і таких несподіваних гостей, як білки та бурундуки. Вам сподобається Доставка щастя: як у США життя кур'єрів покращують собаки #1

Блакитна сойка / Фото Ostdrossel #2

Шпак / Фото Ostdrossel #3

Кардинал / Фото Ostdrossel #4

Щиглики / Фото Ostdrossel #5

Балтиморська іволга / Фото Ostdrossel #6

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Червонокрилий дрізд / Фото Ostdrossel #8

Колібрі / Фото Ostdrossel #9

Чубата синиця / Фото Ostdrossel #10

Рудий дятел / Фото Ostdrossel #11

Ґракл / Фото Ostdrossel #12

Зенаїда північна (горлиця) / Фото Ostdrossel #13

Кардинал-довбоніс червоноволий / Фото Ostdrossel #14

Шпак / Фото Ostdrossel Читайте День "батьків" домашніх тварин: історія свята та як його відзначити Бонус: інші "птахи", які відвідують годівничку #15

Білка / Фото Ostdrossel #16

Заєць / Фото Ostdrossel #17

Бурундук / Фото Ostdrossel