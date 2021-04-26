Дивовижні фото птахів зблизька: жінка встановила камеру у своєму дворі
Багато років тому жінка, на ім'я Ліза переїхала зі Німеччини в Мічиган. Тоді й почалося її захоплення птахами – вона встановила камеру у дворі та час від часу тішить користувачів мережі чудовими світлинами.
Джерело:Boredpanda
Спершу ідеєю Лізи було фотографувати тільки пташок. Але годівнички приваблюють і таких несподіваних гостей, як білки та бурундуки.
Вам сподобається Доставка щастя: як у США життя кур'єрів покращують собаки
#1
Блакитна сойка / Фото Ostdrossel
#2
Шпак / Фото Ostdrossel
#3
Кардинал / Фото Ostdrossel
#4
Щиглики / Фото Ostdrossel
#5
Балтиморська іволга / Фото Ostdrossel
#6
Зяблики / Фото Ostdrossel
#7
Червонокрилий дрізд / Фото Ostdrossel
#8
Колібрі / Фото Ostdrossel
#9
Чубата синиця / Фото Ostdrossel
#10
Рудий дятел / Фото Ostdrossel
#11
Ґракл / Фото Ostdrossel
#12
Зенаїда північна (горлиця) / Фото Ostdrossel
#13
Кардинал-довбоніс червоноволий / Фото Ostdrossel
#14
Шпак / Фото Ostdrossel
Читайте День "батьків" домашніх тварин: історія свята та як його відзначити
Бонус: інші "птахи", які відвідують годівничку
#15
Білка / Фото Ostdrossel
#16
Заєць / Фото Ostdrossel
#17
Бурундук / Фото Ostdrossel
Поділитися новиною