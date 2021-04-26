Удивительные фото птиц вблизи: женщина установила камеру в своем дворе
Много лет назад женщина по имени Лиза переехала из Германии в Мичиган. Тогда и началось ее увлечение птицами – она установила камеру во дворе и время от времени радует пользователей сети замечательными фотографиями.
Источник:Boredpanda
Сначала идеей Лизы было фотографировать только птиц. Но кормушки привлекают и таких неожиданных гостей, как белки и бурундуки.
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#1
Голубая сойка / Фото Ostdrossel
#2
Скворец / Фото Ostdrossel
#3
Кардинал / Фото Ostdrossel
#4
Щеглы / Фото Ostdrossel
#5
Балтиморская иволга / Фото Ostdrossel
#6
Зяблики / Фото Ostdrossel
#7
Краснокрылый дрозд / Фото Ostdrossel
#8
Колибри / Фото Ostdrossel
#9
Хохлатая синица / Фото Ostdrossel
#10
Рыжий дятел / Фото Ostdrossel
#11
Гракл / Фото Ostdrossel
#12
Зенаида северная (горлица) / Фото Ostdrossel
#14
Красногрудый дубоносовый кардинал / Фото Ostdrossel
#15
Скворец / Фото Ostdrossel
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Бонус: другие "птицы", которые посещают кормушку
#16
Белка / Фото Ostdrossel
#17
Заяц / Фото Ostdrossel
#18
Бурундук / Фото Ostdrossel
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