Много лет назад женщина по имени Лиза переехала из Германии в Мичиган. Тогда и началось ее увлечение птицами – она ​​установила камеру во дворе и время от времени радует пользователей сети замечательными фотографиями.

Сначала идеей Лизы было фотографировать только птиц. Но кормушки привлекают и таких неожиданных гостей, как белки и бурундуки.

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#1



Голубая сойка / Фото Ostdrossel

#2



Скворец / Фото Ostdrossel

#3



Кардинал / Фото Ostdrossel

#4



Щеглы / Фото Ostdrossel

#5



Балтиморская иволга / Фото Ostdrossel

#6



Зяблики / Фото Ostdrossel

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#7



Краснокрылый дрозд / Фото Ostdrossel

#8



Колибри / Фото Ostdrossel

#9



Хохлатая синица / Фото Ostdrossel

#10



Рыжий дятел / Фото Ostdrossel

#11



Гракл / Фото Ostdrossel

#12



Зенаида северная (горлица) / Фото Ostdrossel

#14



Красногрудый дубоносовый кардинал / Фото Ostdrossel

#15



Скворец / Фото Ostdrossel

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Белка / Фото Ostdrossel

#17



Заяц / Фото Ostdrossel

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