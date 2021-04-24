В 2013 году один из курьеров фирмы UPS создал в соцсетях страницы, куда выкладывал фото собак, которых встречал на своем маршруте. Аккаунты стали культовыми, а собаки от этого только выиграли. Как – рассказываем ниже.

Сначала страницы наполнял сам автор Шон Маккаррен: он выставлял фото собак, которых встречал на своем курьерском маршруте. Потом к нему присоединились и другие курьеры со всей страны.

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Курьеры и собаки: взаимная любовь

Если раньше худшим врагом почтальона была собака, то сейчас собачки для курьеров "больших коричневых грузовиков UPS" – лучшие друзья. UPS Dogs – это общенациональная сеть любителей собак-водителей. Они размещают фотографии собак, с которыми они знакомятся в своем графике доставки.



Несмотря на ливень, курьер улыбается: его уже давно ждет маламут Джон / Фото с фейсбуке UPS Dogs

Ласкать собак, угощать их и выставлять с ними фото – стало культом для многих работников доставки. И такая традиция очень понравилась пользователям соцсетей:

на фейсбуке у UPS Dogs более 1,8 миллиона читателей;

в инстаграме UPS Dogs более 668 тысяч подписчиков.

Группа развивается уже 5 лет, и ее до сих пор модерирует сам Маккаррен. Важно отметить: это личная инициатива курьеров, которую фирма UPS поддерживает, но не спонсирует или контролирует.

Это хороший пример отношений, которые наши сотрудники строят со своими клиентами, двух- или четвероногими,

– заявил представитель UPS.



Основатель группы Шон Маккарен / Фото с фейсбуке UPS Dogs

Некоторые из курьеров знают собак своих клиентов годами. Они всегда угощают собак вкусностями и даже разрабатывают для них квесты, чтобы получить лакомство.

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Движение стало настолько популярным, что для многих собак сшили курьерскую мини-форму.

Курьеры UPS с удовольствием делятся фото собачек, которых встречают / Фото с инстаграма upsdogs

Полистав ленту, среди собак можно найти и других животных с курьерами: кошек, альпак, оленей, коз, кур и других. Возможно, когда-то они отделятся и в отдельную группу.



Олененок тоже пришел к курьеру за лакомством / Фото с фейсбуке UPS Dogs

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