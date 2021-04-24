Доставка счастья: как в США жизни курьеров улучшают собаки
В 2013 году один из курьеров фирмы UPS создал в соцсетях страницы, куда выкладывал фото собак, которых встречал на своем маршруте. Аккаунты стали культовыми, а собаки от этого только выиграли. Как – рассказываем ниже.
Источник:BoredPanda
Сначала страницы наполнял сам автор Шон Маккаррен: он выставлял фото собак, которых встречал на своем курьерском маршруте. Потом к нему присоединились и другие курьеры со всей страны.
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Курьеры и собаки: взаимная любовь
Если раньше худшим врагом почтальона была собака, то сейчас собачки для курьеров "больших коричневых грузовиков UPS" – лучшие друзья. UPS Dogs – это общенациональная сеть любителей собак-водителей. Они размещают фотографии собак, с которыми они знакомятся в своем графике доставки.
Несмотря на ливень, курьер улыбается: его уже давно ждет маламут Джон / Фото с фейсбуке UPS Dogs
Ласкать собак, угощать их и выставлять с ними фото – стало культом для многих работников доставки. И такая традиция очень понравилась пользователям соцсетей:
- на фейсбуке у UPS Dogs более 1,8 миллиона читателей;
- в инстаграме UPS Dogs более 668 тысяч подписчиков.
Группа развивается уже 5 лет, и ее до сих пор модерирует сам Маккаррен. Важно отметить: это личная инициатива курьеров, которую фирма UPS поддерживает, но не спонсирует или контролирует.
Это хороший пример отношений, которые наши сотрудники строят со своими клиентами, двух- или четвероногими,
– заявил представитель UPS.
Основатель группы Шон Маккарен / Фото с фейсбуке UPS Dogs
Некоторые из курьеров знают собак своих клиентов годами. Они всегда угощают собак вкусностями и даже разрабатывают для них квесты, чтобы получить лакомство.
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Движение стало настолько популярным, что для многих собак сшили курьерскую мини-форму.
Курьеры UPS с удовольствием делятся фото собачек, которых встречают / Фото с инстаграма upsdogs
Полистав ленту, среди собак можно найти и других животных с курьерами: кошек, альпак, оленей, коз, кур и других. Возможно, когда-то они отделятся и в отдельную группу.
Олененок тоже пришел к курьеру за лакомством / Фото с фейсбуке UPS Dogs
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