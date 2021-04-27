Эти фото могут сделать ваш день намного лучше. Только посмотрите на этих забавных животных, которые умеют проявлять свои чувства, точно как люди.

Оказывается, обниматься любят не только люди. Большие кошки, белые медведи, луговые собачки – все они также умеют наслаждаться объятиями. К теме Удивительные фото птиц вблизи: женщина установила камеру в своем дворе Тюлени

Обнимаются на берегу океана / Фото SWNS Луговые собачки

Романтическая пара / Фото Getty Слоны

2 слона радуются жизни / Фото Caters News Agency Львы

Львица Аша обнимает своего малыша в зоопарке Майами в США / Фото Caters News Agency Белые медведи

Белая медведица и ее детеныш / Фото Getty Тигр и орангутан

Суматранский тигренок подружился с пятимесячным орангутаном в ветеринарной клинике в Индонезии / Фото Getty Каждый домашний любимец – уникален, и каждому нужно особое питание. Среди широкого ассортимента высококачественных кормов Purina® вы сможете выбрать тот, который идеально подойдет именно вашему любимцу. Коалы

Эти 2 коалы из парка рептилий в Австралии выглядят неразлучными / Фото Caters News Agency Олени

Конфликт, который выглядит как объятия / Фото Barcroft Media Панды

Очень милая мама и ее детеныш / Фото Getty Читайте Как мы стали владельцами домашних животных: особенные истории Медведи

Выглядят точно как 2 старых приятеля / Фото Solent