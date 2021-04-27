От тюленей до коал: милые фото, где животные обнимаются, как люди
Эти фото могут сделать ваш день намного лучше. Только посмотрите на этих забавных животных, которые умеют проявлять свои чувства, точно как люди.
Источник:The Sun
Оказывается, обниматься любят не только люди. Большие кошки, белые медведи, луговые собачки – все они также умеют наслаждаться объятиями.
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Тюлени
Обнимаются на берегу океана / Фото SWNS
Луговые собачки
Романтическая пара / Фото Getty
Слоны
2 слона радуются жизни / Фото Caters News Agency
Львы
Львица Аша обнимает своего малыша в зоопарке Майами в США / Фото Caters News Agency
Белые медведи
Белая медведица и ее детеныш / Фото Getty
Тигр и орангутан
Суматранский тигренок подружился с пятимесячным орангутаном в ветеринарной клинике в Индонезии / Фото Getty
Коалы
Эти 2 коалы из парка рептилий в Австралии выглядят неразлучными / Фото Caters News Agency
Олени
Конфликт, который выглядит как объятия / Фото Barcroft Media
Панды
Очень милая мама и ее детеныш / Фото Getty
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Медведи
Выглядят точно как 2 старых приятеля / Фото Solent
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