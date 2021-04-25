Скільки наповнювача потрібно насипати в котячий лоток
Кішка може бути дуже принциповою та примхливою, вимагаючи до себе поваги. Тож для її комфорту та гарної поведінки важливо правильно наповнювати лоток.
Джерело:CatPet
Якщо ви використаєте занадто багато наповнювача, це призведе до того, що кішка буде його розсипати, а вам доведеться частіше прибирати свою оселю. Крім того, вам потрібно буде частіше купувати наповнювач. Погодьтеся, це – даремна трата коштів.
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Натомість якщо ви насиплете в лоток недостатню кількість наповнювача, кішка може відмовитися його використовувати. В результаті вона почне шукати інше місце і може знайти його на килимі чи ще десь в домі. Очевидно, що через це може з’явитися неприємний запах. І щоб його позбутися, вам доведеться прикласти чимало зусиль.
Тож як правильно наповнювати котячий лоток?
Що слід врахувати
- Зазвичай, ветеринари рекомендують мати 2 лотки, оскільки деякі кішки вважають за краще мочитися та випорожнюватися в окремих місцях.
- З кількома котами це може бути важко, тому +1 є бажаною кількістю. Тобто якщо у вас є 2 коти, поставте для них 3 коробки.
- Також намагайтеся не класти їх занадто близько один до одного. Адже лотки, які стоять поруч, тварини розглядають як один.
- Розмістіть їх у тихих та зручних місцях: коридор – це нормально, тоді як темний і холодний гараж або галаслива кімната – не те місце.
Обирайте тихе місце для котячого лотка / Фото kedi9
Кількість в залежності від наповнювача
Якщо ви використовуєте наповнювач для лотків із відходів деревини, паперу чи зернових культур, вам потрібно покрити дно на 4 – 5 сантиметрів.
Наповнювач з відходів деревини / Фото unsplash
Натомість мінеральних гранульованих наповнювачів чи штучних силікагелевих потрібно насипати товщиною 3 – 4 сантиметри.
Мінеральний гранульований наповнювач / Фото unsplash
Також ви можете скористатися рекомендаціями виробників наповнювачів, які зазвичай розміщені на упаковці.
Кількість в залежності від віку, розміру та довжини шерсті кота
Маленькі коти і кошенята не залишають такої кількості посліду, як більші тварини, тому й не потребують стільки ж наповнювача. Найкращий спосіб визначити правильну глибину – спробувати різну кількість і подивитися, яка працює краще.
Для кошенят потрібно менше наповнювача / Фото sterilox
Довгошерсті породи котів воліють мати менше підстилки. Крім того, варто використовувати наповнювачі з більшими гранулами, оскільки вони рідше застрягають в їхній шерсті.
Менше наповнювача для довгошерстих котів / Фото thatpetslab
Коти старшого віку віддають перевагу меншій кількості підстилки та спеціальним ящикам, оскільки звичайний лоток може мати зависокі бортики. Якщо вашому коту важко впоратися з ними, найкращим рішенням може стати коробка, яка має отвір.
В будь-якому випадку, кількість наповнювача залежить від особливостей і вподобань кожної кішки. Тож не соромтеся експериментувати, лише так ви зможете знайти ідеальне поєднання саме для вашого улюбленця. І таким чином ви не лише створити для нього комфортні умови, а й собі полегшите життя.
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