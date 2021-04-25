Кошка может быть очень принципиальной и капризной, требуя к себе уважения. Поэтому для ее комфорта и хорошего поведения важно правильно наполнять лоток.

Если вы используете слишком много наполнителя, это приведет к тому, что кошка будет его рассыпать, а вам придется чаще убирать свой дом. Кроме того, вам нужно будет чаще покупать наполнитель. Согласитесь, это – бесполезная трата средств.

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Между тем если вы насыплете в лоток недостаточное количество наполнителя, кошка может отказаться его использовать. В результате она начнет искать другое место и может найти его на ковре или еще где-то в доме. Очевидно, что из-за этого может появиться неприятный запах. И чтобы от него избавиться, вам придется приложить немало усилий.

Итак, как правильно наполнить кошачий лоток?

Что следует учесть

Обычно ветеринары рекомендуют иметь 2 лотка , так как некоторые кошки предпочитают мочиться и опорожняться в отдельных местах.

, так как некоторые кошки предпочитают мочиться и опорожняться в отдельных местах. С несколькими кошками это может быть сложно, поэтому +1 – желаемое количество. То есть, если у вас есть 2 кошки, поставьте для них 3 коробки.

Также старайтесь не ставить их слишком близко друг к другу. Так как лотки, которые стоят рядом, животные рассматривают как один.

Так как лотки, которые стоят рядом, животные рассматривают как один. Разместите их в тихих и удобных местах: коридор – это нормально, тогда как темный и холодный гараж или шумная комната – не то место.



Выбирайте тихое место для кошачьего лотка / Фото kedi9

Количество в зависимости от наполнителя

Если вы используете наполнитель для лотков из отходов древесины, бумаги или зерновых культур, вам нужно покрыть дно на 4 – 5 сантиметров.



Наполнитель из отходов древесины / Фото unsplash

А вот минеральные гранулированные наполнители или искусственные силикагелевые нужно насыпать толщиной 3 – 4 сантиметра.



Минеральный гранулированный наполнитель / Фото unsplash

Также вы можете воспользоваться рекомендациями производителей наполнителей, которые обычно размещены на упаковке.

Количество в зависимости от возраста, размера и длины шерсти кота

Маленьким котам и котятам не оставляют столько помета, как более крупные животные. Лучший способ определить правильное количество – попробовать разную толщину и посмотреть, какая работает лучше.



Для котят требуется меньше наполнителя / Фото sterilox

Длинношерстные породы котов предпочитают иметь меньше подстилки. Кроме того, стоит использовать наполнители с крупными гранулами, так как они реже застревают в их шерсти.



Насыпайте меньше наполнителя для длинношерстных кошек / Фото thatpetslab

Пожилые коты предпочитают меньшее количество подстилки и специальные ящики, так как обычный лоток может иметь высокие бортики. Если вашему коту трудно справиться с ними, лучшим решением может стать коробка, которая имеет отверстие.



Лоток с отверстием / Фото prom

В любом случае, количество наполнителя зависит от особенностей и предпочтений каждой кошки. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать, только так вы сможете найти идеальное сочетание именно для вашего любимца. И таким образом вы не только создадите для него комфортные условия, но и себе облегчите жизнь.

Чтобы любимцы могли оставаться здоровыми сегодня и завтра, им нужно обеспечить 100% питательных веществ. Purina® делает продукты, которые нравятся кошкам, одновременно обеспечивая питание, которое способствует их здоровью и благополучию.