Сколько наполнителя нужно насыпать в кошачий лоток
Кошка может быть очень принципиальной и капризной, требуя к себе уважения. Поэтому для ее комфорта и хорошего поведения важно правильно наполнять лоток.
Источник:CatPet
Если вы используете слишком много наполнителя, это приведет к тому, что кошка будет его рассыпать, а вам придется чаще убирать свой дом. Кроме того, вам нужно будет чаще покупать наполнитель. Согласитесь, это – бесполезная трата средств.
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Между тем если вы насыплете в лоток недостаточное количество наполнителя, кошка может отказаться его использовать. В результате она начнет искать другое место и может найти его на ковре или еще где-то в доме. Очевидно, что из-за этого может появиться неприятный запах. И чтобы от него избавиться, вам придется приложить немало усилий.
Итак, как правильно наполнить кошачий лоток?
Что следует учесть
- Обычно ветеринары рекомендуют иметь 2 лотка, так как некоторые кошки предпочитают мочиться и опорожняться в отдельных местах.
- С несколькими кошками это может быть сложно, поэтому +1 – желаемое количество. То есть, если у вас есть 2 кошки, поставьте для них 3 коробки.
- Также старайтесь не ставить их слишком близко друг к другу. Так как лотки, которые стоят рядом, животные рассматривают как один.
- Разместите их в тихих и удобных местах: коридор – это нормально, тогда как темный и холодный гараж или шумная комната – не то место.
Выбирайте тихое место для кошачьего лотка / Фото kedi9
Количество в зависимости от наполнителя
Если вы используете наполнитель для лотков из отходов древесины, бумаги или зерновых культур, вам нужно покрыть дно на 4 – 5 сантиметров.
Наполнитель из отходов древесины / Фото unsplash
А вот минеральные гранулированные наполнители или искусственные силикагелевые нужно насыпать толщиной 3 – 4 сантиметра.
Минеральный гранулированный наполнитель / Фото unsplash
Также вы можете воспользоваться рекомендациями производителей наполнителей, которые обычно размещены на упаковке.
Количество в зависимости от возраста, размера и длины шерсти кота
Маленьким котам и котятам не оставляют столько помета, как более крупные животные. Лучший способ определить правильное количество – попробовать разную толщину и посмотреть, какая работает лучше.
Для котят требуется меньше наполнителя / Фото sterilox
Длинношерстные породы котов предпочитают иметь меньше подстилки. Кроме того, стоит использовать наполнители с крупными гранулами, так как они реже застревают в их шерсти.
Насыпайте меньше наполнителя для длинношерстных кошек / Фото thatpetslab
Пожилые коты предпочитают меньшее количество подстилки и специальные ящики, так как обычный лоток может иметь высокие бортики. Если вашему коту трудно справиться с ними, лучшим решением может стать коробка, которая имеет отверстие.
Лоток с отверстием / Фото prom
В любом случае, количество наполнителя зависит от особенностей и предпочтений каждой кошки. Поэтому не стесняйтесь экспериментировать, только так вы сможете найти идеальное сочетание именно для вашего любимца. И таким образом вы не только создадите для него комфортные условия, но и себе облегчите жизнь.
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