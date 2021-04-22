Котячий словник: як пухнастики спілкуються з нами
Цікавий факт – існують люди, які вивчають… котів. Їх професія називається "фелінологи". Такі фахівці стверджують, що можуть зрозуміти, чого хоче кішка, послухавши її нявчання.
Джерело:Duck.show
Господарям чотирилапих також не завадить вивчити "котячий словник". Це полегшить життя з кішкою в одному домі й допоможе краще розуміти потреби свого улюбленця.
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Як кішки спілкуються з нами звуками
Чотирилапі спілкуються не тільки звуками, а й мовою тіла / Фото Unsplash
- Коротке "няв" означає "привіт". Якщо кішка повторює "няв" раз за разом, це значить, що вона дуже зраділа, що ви прийшли.
- Довге та протяжне "няв", що звучить досить спокійно, значить прохання. Кішка просить вас відкрити двері або зробити ще щось. Якщо довге няв звучить на низькій ноті – кішці щось не подобається. Якщо на високій – тварина демонструє страх або біль.
- Мурчання – знак того, що кіт задоволений, ситий і йому комфортно. Якщо кіт мурчить, він задоволений життям. Але іноді кішки можуть за допомогою мурчання заспокоювати себе: наприклад, під час хвороби, або коли нервують.
До "котячого словника" входять не тільки звуки, а й поведінка чотирилапих.
Як коти спілкуються язиком тіла
Мова тіла кішок може розповісти про їх почуття / Фото Unsplash
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Піднятий хвіст говорить про те, що кіт задоволений. Якщо хвіст злегка тремтить – тварина дуже рада вас бачити. Якщо кіт піднімає та розпушує хвіст – він демонструє агресію та готовність до нападу. Якщо хвіст затиснутий між лапами – кіт боїться. Хвіст, що рухається зі сторони в сторону – ознака незадоволення. Після цього кіт може вкусити або втекти.
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Якщо кіт треться об ноги хазяїна – так він демонструє симпатію, вітається й говорить, що засумував. А ще пухнастики таким чином мітять вас, як свою територію.
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Кішка нюхає обличчя – так тварина хоче переконатися, що це її власник. Якщо ж потім вона ховає голову у вас під підборіддям або під пахвою – значить, таки впізнала вас.
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Коти – надзвичайно цікаві створіння з цілим спектром почуттів та емоцій. Ваші чотирилапі можуть придумувати власні сигнали, якими хочуть про щось повідомити. Тому будьте уважні до своїх улюбленців і вони даруватимуть вам чимало позитиву.
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