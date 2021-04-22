Ці коти відчувають себе господарями у маленьких магазинах: кумедні фото
Акаунт у твітері збирає фотографії котів, які живуть в маленьких магазинах. Ці кумедні тварини почувають себе там повноправними володарями.
Джерело:Boredpanda
Власники бізнесів нерідко “наймають” на роботу котів, щоб ті боролися із гризунами. Креативний користувач мережі, на ім'я Робб Хітс запустив проєкт Bodega Cats, у якому збирає милі та кумедні фотографії котів, які працюють в магазинах.
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#1
Лежу, де хочу / Фото @Bodegacats_
#2
Кіт з’явився несподівано / Фото @Bodegacats_
#3
Найзручніше місце / Фото @Bodegacats_
#4
Контролює дотримання соціальної дистанції / Фото @Bodegacats_
#5
"Увага, ця територія перебуває під цілодобовим відеонаглядом" / Фото @Bodegacats_
#6
Кошеня з ринку / Фото @Bodegacats_
#7
Поличка для кота / Фото @Bodegacats_
#8
Напис на табличці: "Жодних тварин" / Фото @Bodegacats_
#9
Зробив собі місце / Фото @Bodegacats_
#10
Королівський кіт / Фото @Bodegacats_
#11
Милий рудий працівник / Фото @Bodegacats_
#12
Пухнастий кавунчик / Фото @Bodegacats_
#13
На сторожі спокою / Фото @Bodegacats_
#14
На торгівлі мишу з’їв / Фото @Bodegacats_
#15
Зростом не вийшов / Фото @Bodegacats_
#16
Головна цінність у магазині / Фото @Bodegacats_
#17
Заснув на роботі / Фото @Bodegacats_
#18
Солодка цукерка / Фото @Bodegacats_
#19
Ну просто красень / Фото @Bodegacats_
Курйоз Стала мемом: вівцю врятували з ями, а через 4 секунди вона впала туди знову
#20
Цей магазин точно належить коту / Фото @Bodegacats_
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