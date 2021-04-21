Користувачі мережі масово поширюють відео, на якому вівцю врятували з глибокої ями, але життя її нічому не навчило. Через 4 секунди тварина впала туди ще раз.

Вже майже 28 мільйонів користувачів твітеру переглянули відео про вівцю, яка так нагадує людей. Тварина впала у траншею, її врятували, а вона… знову туди впала.

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На відео хлопчик помітив вівцю, яка провалилася у вузьку траншею біля дороги. Тварина ніколи б не вилізла звідти сама. Небайдужий хлопець вхопив вівцю за ногу й дістав із пастки.

Коли овечка опинилася на свободі, вона почала радісно стрибати. Не минуло й 5 секунд, як тварина знову опинилася у траншеї.

Я по життю, – так підписав ролик Вікторіано Айзупуру, який розмістив відео у твітері.

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Тварину, звісно, врятували ще раз. Але поведінка вівці дуже нагадує людську. Саме тому бідолашна овечка стала справжнім мемом у мережі.

Це я стрибаю з одних стосунків у інші, – так кумедно коментують відео користувачі.

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