Стала мемом: вівцю врятували з ями, а через 4 секунди вона впала туди знову
Користувачі мережі масово поширюють відео, на якому вівцю врятували з глибокої ями, але життя її нічому не навчило. Через 4 секунди тварина впала туди ще раз.
Джерело:твітер Victoriano Aizpurú
Вже майже 28 мільйонів користувачів твітеру переглянули відео про вівцю, яка так нагадує людей. Тварина впала у траншею, її врятували, а вона… знову туди впала.
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На відео хлопчик помітив вівцю, яка провалилася у вузьку траншею біля дороги. Тварина ніколи б не вилізла звідти сама. Небайдужий хлопець вхопив вівцю за ногу й дістав із пастки.
Коли овечка опинилася на свободі, вона почала радісно стрибати. Не минуло й 5 секунд, як тварина знову опинилася у траншеї.
Я по життю, – так підписав ролик Вікторіано Айзупуру, який розмістив відео у твітері.
Тварину, звісно, врятували ще раз. Але поведінка вівці дуже нагадує людську. Саме тому бідолашна овечка стала справжнім мемом у мережі.
Це я стрибаю з одних стосунків у інші, – так кумедно коментують відео користувачі.
Подивіться і ви відео про вівцю, яка стала мемом
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