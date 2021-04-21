Стала мемом: овцу спасли из ямы, а через 4 секунды она упала туда снова
Пользователи сети массово распространяют видео, на котором овцу спасли из глубокой ямы, но жизнь ее ничему не научила. Через 4 секунды животное упало туда еще раз.
Источник:твиттер Victoriano Aizpurú
Уже почти 28 миллионов пользователей твиттера просмотрели видео про овцу, которая так напоминает людей. Животное упало в траншею, ее спасли, а она... опять туда упала.
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На видео мальчик заметил овцу, которая провалилась в узкую траншею возле дороги. Животное само не смогло бы выбраться. Неравнодушный парень схватил овцу за ногу и достал из ловушки.
Когда овечка оказалась на свободе, она начала радостно прыгать. Не прошло и 5 секунд, как животное снова оказалась в траншее.
Я по жизни – так подписал ролик Викториано Айзупуру, который разместил видео в твиттере.
Животное, конечно, спасли еще раз. Но поведение овцы очень напоминает человеческое. Именно поэтому бедная овечка стала настоящим мемом в сети.
Это я прыгаю из одних отношений в другие, – так забавно комментируют видео пользователи.
Посмотрите и вы видео про овцу, которая стала мемом
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