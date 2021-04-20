Более 10 миллионов котов, проживающих в Великобритании, планируют чипировать. Это предусматривает новый закон, за нарушение которого владельцам кошек грозит штраф.

Все коты должны быть микрочипированы соответствии с новыми законодательными планами. Штраф, который грозит владельцам кота, у которого не будет чипа – 500 фунтов стерлингов (более 19 500 в гривнах).

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Почему котов хотят чипировать

Это не связано с попыткой их "контролировать" или роботизировать. Чипы нужны, чтобы избежать краж животных и перепродажи их на черном рынке.

По данным полиции, количество украденных кошек выросло почти втрое за 5 лет. Все потому, что цена самых дорогих пород возросла до 2000 фунтов стерлингов. Новые планы означают, что владельцам придется микрочипировать своих кошек, чтобы их можно было отследить и идентифицировать.

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Три четверти владельцев кошек уже чипировали своих домашних животных, но это означает, что 2,6 миллиона кошек все еще не микрочипировано.

Парламентарии, которые выступают за принятие новых норм, отмечают: люди, которые воруют животных, могут зарабатывать за день много денег, имея небольшое наказание. Сейчас основные принципы наказания воров основываются на цене породы.

Иногда штрафы за похищение достигают лишь 300 фунтов стерлингов. Это, по словам законодателей, мизерная сумма по сравнению с тем, сколько похитители зарабатывают.



Чипы необходимы, чтобы прекратить похищения кошек и перепродажи / Фото с Unsplash.com

Как будут работать чипы

По закону, ветеринары в клинике могут требовать просканировать котов на наличие чипов. Если его у животного не обнаружится, они будут обращаться в полицию.

Кроме того, в Великобритании хотят запретить наличный расчет при покупке кота. Это по общему замыслу, затормозит черный рынок, поскольку все операции можно будет проследить.

Эти поправки пока в стадии утверждения. Бывший лидер консервативной партии Иэн Дункан Смит проводит обсуждение, чтобы их включили в новый законопроект о полиции.

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